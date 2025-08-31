Noskaidrots, cik lielu summu pircēji Latvijā atvēl skolas preču iegādei
Pircēji Latvijā un Lietuvā skolas preču iegādei atvēl vidēji 60 eiro, liecina "220.lv" apkopotā informācija.
Savukārt Igaunijā iedzīvotāji skolas preču iegādei atvēl 76 eiro, bet Somijā šie tēriņi sasniedz ap 100 eiro.
Vietnē "220.lv" interese par skolas preču iegādi sākusies jau augusta sākumā, pircēju aktivitātei ar katru dienu augot. Skolai raksturīgo preču tirdzniecība augustā pieaugusi vidēji par 60%, salīdzinot ar citiem gada mēnešiem.
"220.lv" platformas "Marketplace" pārdošanas vadītājs Kārlis Ozols norāda, ka skolēni un viņu vecāki, gatavojoties jaunajam mācību gadam, interesējas ne tikai par mugursomām un kancelejas piederumiem. Pieprasījums aug arī pēc galdiem, krēsliem, portatīvajiem datoriem un viedtālruņiem.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka interneta veikala "220.lv" pārvaldītājs Latvijā SIA "Pigu Latvia" finanšu gadā, kas ilga no 2023.gada 1.aprīļa līdz 2024.gada 31.martam, strādāja ar 37,771 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 7,7% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva peļņu 370 254 eiro apmēra pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Pigu Latvia" reģistrēta 2005.gadā, un tās pamatkapitāls ir 3 735 984 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Pigu".
"PHH Group" tika izveidota, kad "Pigu Group", kurā iekļaujas arī "220.lv", apvienojās ar Somijas "Hobby Hall". "PHH Group" pārvalda e-veikalus un tirdzniecības platformas Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Uzņēmuma grupā ir "220.lv", "Pigu.lt", "Kaup24.ee", "Hansapost.ee" un "Hobbyhall.fi".