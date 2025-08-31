Zināms, kādu algu šogad saņēmis bijušais tiesībsargs Juris Jansons, kurš jūnija vidū atkāpās no amata
Bijušais tiesībsargs Juris Jansons, kurš atkāpās no amata jūnija vidū, šogad Tiesībsarga birojā atalgojumā saņēmis 52 034 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas ienākumu deklarācija, beidzot darbu.
Tāpat viņš šajā laikā saņēmis 3648 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Beidzot strādāt Tiesībsarga birojā, Jansons nomāja dzīvokli Rīgā, kā arī viņam piederēja 1998.izlaides gada automašīna "BMW 520".
Kā vēstīts, Jansons 13.jūnijā paziņoja, ka neredz iespēju turpināt pildīt sava amata pienākumus un iesniedzis demisijas rakstu.
Kad tapa zināms, ka Saeimas frakcijas vienojušās vākt parakstus viņa atsaukšanai no amata, Jansons pauda, ka atkāpties šajā situācijā būtu pilnīgi muļķīgi, sakot, "lai politiķi izdara savu līdz galam".
Taču jau vēlāk viņš atzina, ka vairs neredz iespēju turpināt darbu, jo 38 Saeimas deputāti parakstījuši vēstuli, kurā rosināts viņu atsaukt no amata. Turklāt neuzticību viņam izteicis arī Tiesībsarga birojs.
"Es briedu šim lēmumam. [..] Gaidīt ceturtdienu būtu bezjēdzīgi. Līdz pirmdienai iesniegšu demisijas rakstu un no pirmdienas atteikšos no amata, jo tiesībsargs var arī vienpersoniski paziņot par šādu lēmumu un par to pat nav jālemj," sacīja Jansons.
Jansona pilnvaru termiņš tiesībsarga amatā beigtos nākamā gada martā.
Jansona prombūtnes dēļ iepriekš Saeima nevarēja skatīt ikgadējo tiesībsarga ziņojums, kas radīja jautājumus par viņa neierašanās iemesliem. Situāciju saasināja fakts, ka šī nav pirmā reize, kad Jansons neieradās uz sēdi, kā arī neapmeklēja Saeimas komisiju sēdes.
Tāpat publiski izskanēja informācija, ka Jansons bieži neierodas darbā un nepilda amata pienākumus, jo viņam ir problēmas ar alkohola lietošanu.
Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" Jansons atzina, ka Tiesībsarga biroja kolektīvā ir bijusi saruna par viņa iespējamo atkarību. Vaicāts, vai viņam ir šāda atkarība, viņš to noliedza. Vaicāts, kādi ir cēloņi, kādēļ biroja darbinieki ar viņu par to runāja, viņš pauda: "Redziet, cilvēki mēdz aizmirsties. Pie labām algām, pie labiem darba apstākļiem, pie labām veselības apdrošināšanām. (..) Ļoti labs, konkurētspējīgs atalgojums. (..) Ir izveidota elastīga, no labas pārvaldības viedokļa efektīva struktūra. Ir nodrošināts sociālais un materiālais. Tā kā, nu, bet cilvēki aizmirstās. Es esmu četrpadsmito gadu šajā amatā".
Jautāts, kādēļ lai biroja darbinieki pret viņu šādi vērstos, Jansons teica, ka var izdarīt dažādus pieņēmumus un spekulēt, bet aicināja to vaicāt viņiem pašiem.