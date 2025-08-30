Ko sola dabas zīmes: prognoze par laikapstākļiem septembrī
Laika zīmju pētnieks Vilis Bukšs dalījies ar savu redzējumu par septembra laikapstākļiem, balstoties senajos ticējumos un dabas novērojumos.
Bukšs atgādina: “Ja septembra sākums ir jauks, rudens būs jauks. Ja septembris ir silts, tad ziema būs vēla un ar maz sniega. Ja Miķeļu mēnesis miglains – marts būs sniegains.”
Dabas pētnieks norāda: “Šoruden daudz ogu pīlādžiem, riekstu lazdām un zīļu ozoliem. Ja pīlādzim daudz ogu – rudens būs garš un lietains. Ja daudz riekstu – gaidāms slapjš rudens. Ja daudz zīļu – būs bagāta raža un dziļa ziema.” Viņš piebilst, ka arī augstie skudru pūžņi un agra stārķu aizlidošana rāda: rudens būs vairāk lietains nekā sauss.
Bukšs saka, ka “septembris temperatūras un nokrišņu ziņā būs tuvu klimatiskajai normai, bet ar noslieci uz siltāku nekā parasti.”
Septembra pirmajā pusē, lielākoties līdz Rudens Mārai (8. Septembris), rādās būt mēreni silts, daļēji mākoņains un ar īslaicīgiem nokrišņiem. Temperatūra dienas laikā robežās no plus 18 līdz plus 24 grādiem. Naktis salīdzinoši siltas, ar temperatūru plus 10, plus 15 grādi.
Mēneša vidū pārsvarā sauss un saulains. Temperatūra plus 13, plus 18 grādi. Naktis šajā laikā dzestras un dažviet salnu vietās varētu būt pirmās rudens salnas. Tālāk, septembra otrajā pusē, laikapstākļi mainīgi.
“Laikā ap Rudenājiem (21. septembris) vairāk nokrišņu un iespējamas stipras lietusgāzes un krusa. Temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Mēness fāzēm mainoties, jaunā mēnesī un astronomiskā rudens pirmajā nedēļā (22. – 29. septembris) varētu iepriecināt jauka atvasara, ar sausām un siltām dienām un patīkami vēsām rudens naktīm. Temperatūra šajā laikā robežās no plus 18 līdz plus 23 dienā un plus 3, plus 8 grādi naktīs. Dažviet zāles virskārtā iespējama salna. Nakts stundās un rītos migla. Vēlāk, laikā ap Miķeļiem (29. septembris), kļūs vēsāks. Saule mīsies ar mākoņiem un temperatūra plus 12, plus 17 grādi. Nokrišņi īslaicīgi,” prognozē Bukšs.
Bukšs prognozē, ka līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī oktobra pirmajā pusē, līdz Vecajam Miķelim (12. oktobris).