Mūzika, teātris un vilciena šarms - Bānīša svētki jau 25. reizi
Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē 6.septembrī jau 25.reizi notiks vienīgie šaursliežu dzelzceļa svētki Baltijā - Bānīša svētki, informēja Gulbenes novada kultūras centrs.
Svinības sāksies plkst.11 Gulbenes stacijas kvartālā ar interaktīvā un izglītojošā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" dzimšanas dienu, kur svētkus ieskandinās Vairis Nartišs ar muzikālo izrādi "Pūt un palaid", tāpat ikviens interesents varēs iepazīt animācijas pasauli, darboties ar mālu mākslinieces Lauras Vecmanes - Bārtletas vadībā un izstaigāt Gulbenes dzelzceļa mezglu.
Plkst.12 Bānīša depo tiks atklāta Hannas Kalējas fotoizstāde "Šaursliežu piederība", bet plkst.17 turpat būs iespējams noskatīties Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2ANNAS" kino programmu "Īsais latvietis #2" ar jaunākajiem latviešu kinodarbiem, kas 2025.gadā sacentās par titulu "Labākā Baltijas īsfilma".
Svētku reisā tvaika lokomotīve "Ferdinands" dosies plkst.13 Gulbenes novada kultūras centra pūtēju orķestra pavadībā. Savukārt vakarā Gulbenes bānīša depo ābeļdārzā vilciena platforma pārtaps par skatuvi, kur būs iespējams noskatīties Gulbenes tautas teātra izrādi "Spindzeles" un klausīties Kārļa Kazāka akustisko koncertu.
Stāmerienā svētku viesus sagaidīs plaša programma - svētku tirdziņš, deju kolektīvu priekšnesumi un zaļumballe ar grupu "Putukvass".
Alūksne plkst.14 sagaidīs svētku galveno varoni - Bānīti - ar muzikālu priekšnesumu, vintage koferu parādi un piepūšamajām atrakcijām. Bānīša svētkos tiek atzīmēta šaursliežu dzelzceļa 122.jubileja.