"Brīvību vistām!" Aktīvisti dodas protesta gājienā un aicina Latvijā aizliegt dējējvistu turēšanu sprostu sistēmās
30. augustā dzīvnieku aizsardzības biedrības "Dzīvnieku brīvība" organizētajā aizstāvības akcijā "Gājiens par dzīvniekiem 2025: brīvību vistām" pulcējušies daži simti dalībnieku.
Portāls Jauns.lv novēroja, ka pasākuma dalībniekiem rokās ir plakāti ar uzrakstiem "Aizliegt vistu ciešanas" , "Brīvību vistām!", "Cilvēcību vistām", un "Aizliegt vistu cietumus", kā arī "Cilvēcība pirmajā cietā. Uz dažiem plakātiem redzamas fotogrāfijas ar vistām sprostos un uzrakstiem, piemēram, "Tas nav pareizi". Pāris cilvēku uzvilkuši vistu kostīmus, un vēl daži galvā uzlikuši vistu maskas.
Pirms gājiena pasākuma dalībnieki, fonā skanot bungu skaņām, kliedza "Ko mēs gribam? Brīvību vistām! Kad mēs to gribam? Tagad!". Gājiena laikā dalībnieki sit bungas un skandē saukli "Brīvību dzīvniekiem!"
Gājiena mērķis ir aicināt likumdevējus Latvijā aizliegt dējējvistu turēšanu sprostu sistēmās.
Gājiens sākās pie Kongresu nama un noslēdzās Neatkarības laukumā pie Saeimas.
Biedrības "Dzīvnieku brīvība" vadītāja Katrīna Krīgere iepriekš norādīja, ka dalība gājienā ir iespēja kopā ar domubiedriem iestāties par dzīvnieku aizsardzību un veicināt likuma izmaiņas, kas atbrīvos dzīvniekus no ciešanām.
Akcijas organizatori norāda, ka sprostu sistēmās dējējvistas ir spiestas visu mūžu stāvēt saspiestībā uz metāla režģiem, nespējot normāli pastaigāt vai izplest spārnus, jo katrai vistai sprostā atvēlēta ierobežota platība. Viņi akcentē, ka ir pieejamas daudz humānākas olu ražošanas metodes.
Tiešsaistē prasību aizliegt dējējvistu sprostus Latvijā parakstījuši 30 000 cilvēku, petīcijā "Brīvību vistām" aicinot Saeimu par minimālo labturības standartu olu ražošanā noteikt vistu turēšanu kūtīs, nevis sprostos.
Pasākuma rīkotāji akcentē, ka aizliegumi turēt dējējvistas sprostos pieņemti vairākās valstīs, piemēram, Austrijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Luksemburgā, Beļģijā, Slovēnijā. Savukārt Igaunijā vistu sprostu aizlieguma likumprojekts patlaban ir saskaņots visās atbildīgajās ministrijās un drīz tiks skatīts parlamentā.
Pēc "Dzīvnieku brīvības" aplēsēm, 2024.gadā Latvijā sprostu sistēmās mita ap 2,5 miljoniem dējējvistu jeb aptuveni 70% no visām dējējvistām. Pēc akcijas organizatoru paustā, sprostu sistēmas vistu olu ražošanā Latvijā izmanto pieci uzņēmumi.