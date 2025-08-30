Policija meklē Rīgā pazudušo Elīzu Draudiņu
Bezvēsts prombūtnē esošā 1995. gadā dzimusī Elīza Draudiņa.
Policija meklē Rīgā pazudušo Elīzu Draudiņu

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1995. gadā dzimušo Elīzu Draudiņu.

Sieviete šā gada 28. augustā izgāja no adreses Rīgā, Tvaika ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pazīmes: augums 165 cm, vidējas miesas būves, tumši, brūni mati.

Valsts policija aicina aplūkot Elīzas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

