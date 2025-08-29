Cilvēki pie Saeimas protestē pret pāreju uz mācībām latviešu valodā
Šodien plkst.16.45 pie Saeimas Latvijas Krievu mācībvalodu skolu atbalsta asociācija rīkoja piketu pret pāreju uz mācībām latviešu valodā.
FOTO: "Par brīvu izglītības valodas izvēli!" - pie Saeimas notiek pikets pret pāreju uz mācībām latviešu valodā
Šodien, 29. augustā, pie Saeimas Latvijas Krievu mācībvalodu skolu atbalsta asociācija rīkoja piketu pret pāreju uz mācībām latviešu valodā.
Piketā pret pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā pie Saeimas piektdienas pievakarē pulcējās aptuveni piecdesmit cilvēku, novēroja aģentūra LETA.
Piketētājiem līdzi bija plakāti ar uzrakstiem latviešu un krievu valodā "Mācīties dzimtajā valodā!", "Mēs esam Latvija!", "Par brīvām tiesībām izvēlēties mācību valodu!" un citiem.
Starp sanākušajiem bija ģimenes ar bērniem, kā arī bijušais Saeimas deputāts, viens no akcijas organizatoriem Igors Pimenovs. Notiekošo uzraudzīja kārtības sargi.
Pikets tika rīkots, lai paustu iebildumus mazākumtautību vispārējās izglītības programmu izbeigšanai un aicinātu nodrošināt vispārējās izglītības mācības bērnu dzimtajā valodā.
Piketu rīko Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija. Tā argumentē, ka krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji ir vienīgā minoritāte, kurai valsts liedz iespēju iegūt vispārējo izglītību dzimtajā valodā.
Asociācijas ieskatā, atsevišķa interešu izglītība ārpus mācību stundām nevar aizstāt izglītošanu dzimtajā valodā.
Piketi pret atteikšanos no krievu valodas Latvijas izglītības iestādēs notikuši arī iepriekš, liecina aģentūras LETA arhīvs. Pirms gada uz protesta akciju pulcējās 13 cilvēki, bet vēl gadu iepriekš - ap 30 cilvēkiem.
Kā ziņots, nākamajā 2025./2026.mācību gadā Latvijas skolās, kuras īstenoja mazākumtautību programmas, noslēgsies pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā.
Jau 2022. gada oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas noteica, ka Latvijā arī pirmsskolās un pamatizglītībā trīs gadu laikā pakāpeniski notiks pāreja uz mācībām tikai valsts valodā. Pirms tam mācības tikai latviski jau notika vidusskolās.