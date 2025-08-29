Mūžībā devies leģendārās balerīnas Maijas Pļiseckas vīrs, pasaulslavenais komponists Rodions Ščedrins
Naktī uz 29. augustu 92 gadu vecumā mūžībā devies pasaulslavenais krievu komponists un pianists Rodions Ščedrins, kurš gandrīz 60 gadus bija leģendārās balerīnas Maijas Pļiseckas dzīvesbiedrs. Septiņu operu, piecu baletu, triju simfoniju un daudzu kamermūzikas darbu autors Ščedrins sacerēja mūziku arī kinofilmām un teātra uzvedumiem, viņu uzskata par vienu no ievērojamākajiem 20. un 21. gadsimta krievu mūzikas pārstāvjiem.
“Rodionu Ščedrinu pasaule zinātu arī tad, ja viņš būtu vienīgi aranžējis Bizē “Karmenas” mūziku, ko uz skatuves 350 reižu ir nodejoja komponista dzīvesbiedre Maija Pļisecka. Bet Ščedrins kļuva par vienu no 20. gadsimta 2. puses spožākajiem skaņražiem – baletu “Anna Kareņina”, “Dāma ar sunīti”, “Zirdziņš kuprainītis”, “Mirušās dvēseles”, “Ne tikai mīla” un “Lolita” autors, viņa sirds ir bijusi klāt kora mūzikai, instrumentāliem koncertiem, simfoniskiem un kamerdarbiem,” tā savulaik par Ščedrinu rakstīja “Latvijas Radio 3 – Klasika” direktore Gunda Vaivode.
1958. gadā Ščedrins apprecējās ar jau tolaik pasaulslaveno balerīnu Maiju Pļisecku, kas bija par viņu gandrīz septiņus gadus vecāka un nesen šķīrusies no latviešu baletdejotāja Māra Liepas. Viņi kļuva nešķirams pāris līdz pat Pļiseckas nāvei 2015. gadā. Viņas brāļa Azarija Pļisecka memuāros minēta Maijas atzīšanās, ka “Ščedrins man dāvināja nevis briljantus, bet baletus un noturēja mani virs ūdens.”
Kā izcili mūziķi 1991. gadā Ščedrins un Pļisecka izņēmuma kārtā saņēma Lietuvas Republikas pilsonību, tā kā viņiem iepriekš bija izveidojušās ciešas saiknes ar Lietuvas mūziķiem, un viņi apmetās mājā Traķu ezera krastā. 2009. gadā Ščedrins Lietuvai veltīja simfonisko fresku “Lietuvas sāga”.
Kopš 90. gadiem pāris lielāko daļu laika dzīvoja Vācijas pilsētā Minhenē, tur arī izdzisa abu mūžs.
Par godu Ščedrinam nosaukts asteroīds “4625 Shchedrin”.