"Aicinātu uzrīkot akciju ar nosaukumu - "Tu esi lo*s"!" Pēc pieredzētā vilcienā pasažiere skarbi nokritizē "Vivi" jauno sistēmu
Soctīklā "Facebook" izskanējuši neglaimojoši vārdi "Vivi" virzienā. Kāda pasažiere piedzīvojusi situāciju, kas viņu pamatīgi nokaitinājusi.
"Aicinātu "Latvijas Dzelzceļu" uzrīkot akciju ar nosaukumu "Tu esi lohs" un uzlikt uz visiem vilcieniem. Jo tikai tādas sajūtas atstāj tevī šī sistēma," skarbi savu stāstu sāk Elīna un tālāk apraksta piedzīvoto.
"Braucu ar pārsēšanos uz Imantu. Starp vilcienu attiešanas laiku piecas minūtes. Paspēju, apsēžos, sāku pirkt biļeti "Vivi" mājas lapā, internets uzkaras, biļeti nevar iegādāties, atnāk konduktors un tu maksā sodu. Par ko? Par to, ka tu esi lohs. Par to, ka nenopērc biļeti skrienot no viena vilciena uz otru. Par to, ka internets pazūd, par to ka tu eksistē," secina sieviete, daloties ar vēl kādu pieredzi.
"Situācija numur divi bija, kad mēģinājām paspēt uz pedējo vilcienu un vilcienā tevi "sodīja" par to, ka tu nezināji, ka tomēr kasē bija jāpērk... Un tad būs lētāk, tas nekas, ja nepaspētu. Es nezinu, vai man vienai šis viss liekas kā absurda cirks, bet es katru reizi iedomājos par vecajiem cilvēkiem un tūristiem... Un šis nav nekāds "Welcome to my country". Šis ir - tu esi lohs! Maksā! Ja es kādreiz domāju, ka sabiedriskais transports ir priekš cilvēkiem, tad tagad es redzu, cik tālu kārtējā sistēma ir sapuvusi."
Portāls Jauns.lv lūdza situāciju komentēt "Vivi" un saņēma šādu atbildi: "Gadījumos, kad stacijā ir atvērta biļešu kase un pasažieris biļeti iegādājas vilcienā pie konduktora, tiek piemērota piemaksa 1,00 eiro. Konduktors sodu nepiemēro - viņa uzdevums ir palīdzēt iegādāties biļeti, sniegt informāciju, reģistrēt biļeti un rūpēties par pasažieru drošību. Līgumsodu piemēro tikai biļešu kontroles darbinieki ar formas uzrakstu "Biļešu kontrole".
Aicinām pasažierus būt saprotošiem - konduktors vienmēr cenšas atrast risinājumu, taču dažkārt viņa pienākumi prasa uzmanību vairākās vietās vienlaikus, un individuālu situāciju risināšana var aizņemt laiku.
Lai izvairītos no neērtībām, biļeti ieteicams iegādāties pirms brauciena tiešsaistē vai mobilajā lietotnē. Biļetes var iegādāties: mobilajā lietotnē "Vivi" Latvija, mājaslapā "www.vivi.lv", kā arī pie citiem biļešu tirgotājiem - "Mobilly", "BezRindas" un "Tapbox".
Ja pasažieris uzskata, ka piemaksa par biļetes iegādi vai sods ir piemērots nepamatoti, aicinām iesniegt brīvas formas iesniegumu naudas atmaksai, pievienojot apliecinošu informāciju (piemēram, biļetes foto, bankas konta numuru un citus nepieciešamos datus) uz e-pastu vilciens@info.vivi.lv."