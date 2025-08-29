112
Šodien 16:46
Ventspilī vīrietim konflikta laikā sper ar kāju pa seju - cietušais zaudē samaņu
Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess par incidentu, kas notika šā gada 3. augustā ap pulksten 02.30 Ventspilī, Kuldīgas ielā pie nama Nr. 25. Savstarpēja konflikta laikā nepazīstams vīrietis, sperot ar kāju pa seju, nodarīja miesas bojājumus citam vīrietim.
Cietušais liecinājis, ka pēc spēriena viņš zaudējis samaņu. To atguvis brīdī, kad pie viņa atradušies vairāki jaunieši, kuri nekavējoties izsaukuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē.
Valsts policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus un jauniešus, kuri sniedza palīdzību cietušajam. Informāciju iespējams nodot, zvanot pa tālruni 63604736 darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.30 vai pa tālruni 112 jebkurā laikā.