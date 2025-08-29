Mūžībā devies izcilais mikologs Edgars Vimba
27. augustā pēc 95 bagātīgi piepildītiem dzīves gadiem mūžībā devies Dr. biol. Edgars Vimba (1930–2025), vēstī Latvijas Mikologu biedrībā.
Edgars Vimba bija Latvijas Mikologu biedrības biedrs kopš dibināšanas brīža un Goda priekšsēdētājs; izcils mikologs un botāniķis, Latvijas Universitātes docents un Bioloģijas fakultātes dekāns (1970–1974), cilvēks, kura darbs un personība atstājuši dziļu nospiedumu Latvijas zinātnē un sabiedrībā. Sastādījis pirmos Latvijas īpaši aizsargājamo sēņu sugu sarakstus, sarakstījis Latvijas Sarkanās grāmatas sadaļu par sēnēm, simtiem zinātnisku un populārzinātnisku rakstu, grāmatas “Visur ir sēnes” autors, liecina biedrības paziņojums sociālajos tīklos.
Edgars Vimba bija arī daudzu Latvijas Mikologu biedrības biedru skolotājs un neskaitāmu studentu un dabas draugu iedvesmas avots. Viņš prata apvienot zinātnieka stingrību ar skolotāja sirsnību un aizrautību, atstājot dzīvu liecību par to, ka daba ir gan jāizprot, gan jāmīl.
Edgara Vimbas mantojums Latvijas zinātnē un dabas aizsardzībā ir nenovērtējams, un viņš allaž tiks pieminēts dziļā cieņā un pateicībā.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Edgara Vimbas tuviniekiem un visai Latvijas mikologu un sēņu entuziastu saimei.