Tavars: Bražei nav vietas Latvijas valdībā
Saeimas deputāts Edgars Tavars (AS) sociālajā tīklā “X” paudis asu kritiku ārlietu ministrei Baibai Bražei, apšaubot viņas atbilstību amatam pēc tikšanās ar Palestīnas ārlietu ministru.
Tavars norādīja, ka “laikā, kad ASV nepārprotami stāv Izraēlas pusē, Latvijas ārlietu ministre smaida un oficiāli sarokojas ar Palestīnas ārlietu ministri – Krievijas atbalstītas teritorijas balsi”. Politiķis uzskata, ka šāda rīcība ir groteska, īpaši, pārrunājot karu Ukrainā ar Maskavas “kluso sabiedroto”.
“Tā nav diplomātija, tā nav Latvijas interešu pārstāvēšana, tā ir vērtību nodevība,” raksta Tavars.
Viņš arī pauda neizpratni, kāpēc šādai sarunai netika deleģēta zemāka ranga amatpersona, kas, viņaprāt, būtu apliecinājusi Latvijas stingro ārpolitisko nostāju, vienlaikus neuzņemoties augstākā līmeņa politisku atbildību.
Bražei nav vietas Latvijas valdībā.— Edgars Tavars (@Edgars_T) August 28, 2025
