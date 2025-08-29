"Bite Latvija" brīdina par krāpnieku rīkotiem konkursiem kompānijas vārdā
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējs SIA "Bite Latvija" brīdina par krāpniekiem, kas uzņēmuma vārdā rīko konkursus sociālajos medijos, norādīja kompānija.
Krāpnieki viltus konkursos un aktivitātēs sola naudas balvas.
"Bite Latvija" iekšējās drošības procesu vadītājs Hermanis Eriņš aģentūrai LETA norādīja, ka krāpnieki atgriežas no atvaļinājuma un sāk aktīvi izmantot pirmskolas laiku, kad sabiedrībā ir liela interese par dažādām akcijām un kampaņām.
"Kā ierasts, krāpnieki slēpjas aiz zināmu zīmolu vārdiem, lai iegūtu cilvēku uzticību. Diemžēl arī "Bite Latvija" vārds nav izņēmums - redzam, ka sociālajos medijos tiek veidoti viltus profili un publicēti konkursi ar naudas balvu solījumiem," akcentēja Eriņš.
Viņš informēja, ka šobrīd "Bite Latvija" neorganizē nevienu aktivitāti, kur iespējams laimēt naudu.
"Bite Latvija" aicina iedzīvotājus neuzticēties aizdomīgi labiem piedāvājumiem un konkursiem, un vienmēr pārliecināties par informācijas patiesumu, sazinoties ar uzņēmumu.
Jau vēstīts, ka "Bite Latvija" pagājušajā gadā strādāja ar 183,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2023.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 1% un bija 33,712 miljoni eiro.
"Bite Latvija" reģistrēta 2005.gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgā īpašniece ir Lietuvas "Bite group".