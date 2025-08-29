Kam pievērst uzmanību, izvēloties pirmsskolas izglītības pakalpojumu.
Sabiedrība
Šodien 11:33
Kam pievērst uzmanību, izvēloties pirmsskolas izglītības pakalpojumu
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, daudzi vecāki ir izvēlējušies pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniedzēju saviem bērniem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atgādina – pat tad, ja pakalpojuma sniedzējs jau ir izvēlēts, ir būtiski rūpīgi iepazīties ar noslēgtā līguma nosacījumiem un sekot līdzi tam, vai pakalpojums tiek sniegts atbilstoši solītajam.
Lai vecākiem būtu vieglāk orientēties, PTAC ir apkopojis būtiskākos ieteikumus un jautājumus, kas jāzina gan pirms līguma noslēgšanas, gan arī pēc tam – ikdienā sadarbojoties ar iestādi.
Pirms izvēlies pakalpojuma sniedzēju, noskaidro:
- visus jautājumus par pakalpojumu, tā cenu, maksāšanas kārtību, termiņiem, pedagogu kvalifikāciju;
- vai un kur iespējams iepazīties ar ēdienkarti (uz vietas iestādē vai tās tīmekļvietnē);
- kā notiks saziņa līguma darbības laikā;
- vai starp pusēm tiks noslēgts līgums (ja nē – kur būs pieejama rakstveida informācija par pakalpojumiem un to apraksti);
- informāciju par pašvaldības atbalsta (līdzfinansējuma) saņemšanas kārtību un apmēru;
- pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē pieejamo informāciju.
Par līgumu
- Rūpīgi iepazīsties ar līgumu, tā pielikumiem un iekšējās kārtības noteikumiem.
- Neskaidrību gadījumā uzdod jautājumus un, ja nepieciešams, lūdz papildu laiku, lai pilnvērtīgi izvērtētu līgumu (piemēram, mājās pirms parakstīšanas).
- Atceries – noslēgtais līgums ir saistošs abām pusēm, un strīdi tiks risināti tajā noteiktajā kārtībā.
Pievērs uzmanību šādai informācijai:
- pakalpojuma cena – vai atrunāti visi maksājumi, vai ir papildu izmaksas, kādos gadījumos iespējamas cenu izmaiņas un kā par tām informēs;
- maksāšanas kārtība – termiņi, pieļaujamais kavējums, vai maksājumi jāveic arī par neapmeklētām dienām;
- līguma izbeigšana – noteiktie termiņi un pirmstermiņa izbeigšanas nosacījumi;
- papildu maksājumi – rezervācijas maksas u.tml., to atmaksas kārtība un termiņi;
- kavējumu pieteikšana – cik savlaicīgi un pa kādiem kanāliem jāziņo, īpaši saistībā ar ēdināšanas pakalpojumiem;
- sekas par pārkāpumiem – kas notiek maksājumu kavējumu vai citu līguma nosacījumu pārkāpumu gadījumā.
PTAC aicina vecākus būt informētiem un uzdot jautājumus iestādei par visu neskaidro, lai pasargātu sevi no liekiem pārpratumiem.