"Ko tu divu sekunžu laikā pagūsi?" Kravas automašīnas šoferis stāsta par letālo avāriju uz Ventspils šosejas
Ceturtdien, 28. augustā, uz Ventspils šosejas starp Tukumu un Pūri notika smaga avārija, kurā dzīvību zaudēja “Nissan” vadītāja. Sievietes auto pēc sadursmes tika iesviests grāvī, bet ceļa malā palika stipri bojāts “Citroen” un smagais auto ar sadragātu priekšpusi. Traumas guva arī “Citroen” šoferis, bet kravas mašīnas vadītājs necieta.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", sievieti nācies atbrīvot no saspiestās automašīnas, izmantojot speciālos hidrauliskos instrumentus. Diemžēl mediķi konstatēja, ka dzīvību glābt nav iespējams: “Citroen” šoferis ar traumām nogādāts slimnīcā, bet smagās mašīnas vadītājs avārijā necieta.
Pēc sākotnējiem policijas secinājumiem traģēdija notika brīdī, kad viens no autovadītājiem mēģinājis veikt kreiso pagriezienu. “Kāds ir taisījies veikt kreiso pagriezienu ["Nissan" autovadītāja]. Kāds to nav pamanījis, izskatās, ka automobilis ir iesists pretējā joslā,” norāda policija. Arī kravas automašīnas šoferis uzsver, ka viss noticis pāris sekunžu laikā un reaģēt nebija iespējams: “Viņu izsvieda, kaut arī viņa to negribēja. Viņu izsvieda.”
Viņš skaidro: “Trieciens bija aizmugurē no labās puses. Ja būtu no kreisās, tad viņu automātiski sagrieztu un “izsviestu” labajā pusē. Bet, kad trāpa labajā pusē, tad – kur tu liksies. Jums ir bijušas kādreiz avārijas, kad ietriecas aizmugurē? Ja taisni iekšā, tad tu paliec uz vietas. Bet, ja kaut nedaudz uz vienu vai otru pusi, tad automašīnu sagriež. Griez stūri, uz kuru pusi gribi, nekas nepalīdzēs. Ko tu divu sekunžu laikā pagūsi? Ja tev brauc automašīnas pa priekšu, bet te pēkšņi. Viņa pat apstāties nepaguva.”
CSDD drošības eksperts Oskars Irbītis atzīmē, ka šis ceļa posms jau iepriekš bijis bīstams. Jāatgādina, ka tikai pirms pāris dienām, otrdien pie Ģibuļiem, bojā gāja divi cilvēki. “Man ir izteikta “deja vu” sajūta. Pagājušajā gadā es strādāju tieši šajā pašā vietā šajā pašā krustojumā. Tur arī bija ļoti smaga sadursme – bija sadūrušies trīs kravas automobiļi,” viņš atgādina.
Pēc eksperta domām, ceļš pats par sevi ir pārskatāms un tehniski labā stāvoklī, taču nogurums un neuzmanība rada papildu riskus. “Pietiekami daudz negadījumu ir neuzmanības dēļ,” viņš norāda. Irbītis iesaka, ja iespējams, izvairīties no kreisajiem pagriezieniem uz šosejas, bet, ja tas jādara, savlaicīgi ieslēgt pagrieziena rādītāju un apstāties pie viduslīnijas, lai citiem braucējiem būtu iespēja apbraukt pa labo pusi. Svarīgākais drošai braukšanai uz šosejas joprojām ir pietiekamas distances ievērošana.