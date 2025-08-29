Vakar ugunsgrēkos cietuši trīs cilvēki, tostarp glābējs
Latvijā vakar ugunsgrēkos cietuši trīs cilvēki, tostarp glābējs, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst.23.37 ugunsdzēsēji devās uz Rēzeknes novada Griškānu pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamās mājas divas istabas 60 kvadrātmetru platībā. Vienā no degošajām istabām glābēji atrada cietušu cilvēku, kuru izglāba un nodeva mediķiem. Vēl viens cilvēks no ēkas evakuējās saviem spēkiem.
Plkst.15.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Slampes pagastu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamās mājas ar izbūvētu mansardstāvu jumts deg ar atklātu liesmu pilnā 200 kvadrātmetru un ēkas koka fasāde 100 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā cieta glābējs, kurš nodots mediķiem.
Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki.
Vakar plkst.17.51 saņemts izsaukums Limbažu novada Skultes pagastā, kur dega vienstāva koka dārza māja 30 kvadrātmetru platībā. Mēģinot dzēst ugunsgrēku saviem spēkiem, ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - 16 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.