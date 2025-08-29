Premjere sveiks XIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatorus
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šodien sveiks XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatorus, liecina premjeres kalendārs.
Sveikšana Ministru kabinetā notiks plkst.15.30.
Kā ziņots, XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos no 5. līdz 13. jūlijam vairāk nekā 15 vietās Rīgā notika vairāk nekā 30 pasākumi, kurus apmeklēja ap 300 000 skatītāju. Uz maksas pasākumiem pārdotas kopumā 103 038 biļetes, liecina rīkotāju aplēses.
Šajos svētkos piedalījās ap 38 000 dalībnieku, no kuriem 33 946 bija bērni. Vairums bērnu svētkos piedalījās pirmo reizi.
Vairāk nekā trešdaļa dalībnieku jeb 13 782 jaunieši bija vismaz 14 gadus veci, līdz ar to šie Skolēnu dziesmu un deju svētki daļai varēja būt pēdējie. Svētku rīkotāji cer, ka daudzi no viņiem piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 2030. gadā.
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi piecos gados.