Mūžībā devušās Vācijas slavenākās dvīņumāsas
Pirmdien, 17. novembrī, 89 gadu vecumā mūžībā devās Kesleru dvīnes - Alise un Ellena, kuras piecdesmitajos un sešdesmitajos gados Eiropā tika dēvētas par “deju karalienēm”.
Slavenās māsas, kuras izveidoja spilgtu karjeru kino, mūzikā un televīzijā, devās mūžībā kopā, savās mājās Grīnvaldē, kas atrodas netālu no Minhenes. Kā ziņo laikraksts "Bild" un "Vācijas Preses aģentūra", notikuma vietā tika izsaukta policija, taču saskaņā ar oficiālo informāciju, nekādu nelikumīgu pazīmju, kas saistītos ar māsu došanos mūžībā, neesot konstatētas.
Alise un Ellena piedzima 1936. gada 20. augustā Saksijā, bet vēl pirms Berlīnes mūra uzcelšanas viņu ģimene devās uz Rietumvāciju. Abas talantīgās baleta audzēknes ātri nonāca uz lielajām skatuvēm — 1952. gadā viņas debitēja Diseldorfas "Palladium" teātrī, bet jau 18 gadu vecumā – slavenajā Parīzes "Lido" teātrī. No turienes aizsākās dvīņu karjera starptautiskā līmenī, kas viņas aizveda uz Ņujorku, Karakasu, Montekarlo, Barselonu, Buenosairesu un Sidneju, kā arī uz populāriem TV šoviem un filmām.
Piecdesmitajos gados ierakstu industrija mēģināja dvīnes padarīt arī par mūzikas zvaigznēm - sabiedrībā plašu popularitāti iemantoja dvīņu iedziedātās dziesmas kopā ar dziedātāju Pēteri Krausu. Tāpat dvīnes 1959. gadā pārstāvēja Vāciju Eirovīzijā. Bet Itālijā viņas iemantoja milzu popularitāti 1975. gadā, kad kopā pozēja uz žurnāla "Playboy" vāka - visi žurnāla metieni tika izpārdoti dažu stundu laikā.
Lai gan Alise, kas bija par pusstundu vecāka par māsu, bieži šķita atturīgāka, abas māsas bija pazīstamas ar savu darba disciplīnu un profesionālismu. Viņas uzstājās, piedalījās televīzijas šovos un teātra iestudējumos līdz pat vēlākam vecumam.
Kesleru māsas tā arī nekad neapprecējās, lai gan viņām dzīves laikā netrūka romānu. Jau kopš 1986. gada viņas dzīvoja vienā mājā ar kopīgu ieeju un arī savos testamentus bija noteikušas, ka tiks apglabātas kopā. Alise savu un māsas īpašo saikni savā 85 dzimšanas dienā aprakstīja ar sekojošiem vārdiem: “Ellena ir dzinējs, es esmu bremze”. Visus savus īpašumus māsas novēlējušas organizācijai “Ārsti bez robežām”.