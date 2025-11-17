Igaunijā paaugstināsies pensionēšanās vecums
Igaunijā pašlaik pensijas vecums ir 64 gadi un 9 mēneši. 2027. gadā tas paaugstināsies līdz 65 gadiem un vienam mēnesim, bet 2028. gadā pensionēties varēs vien tad, kad sasniegts būs 65 gadu un trīs mēnešu vecums.
Tāpat kaimiņvalsts turpmāk pensijas vecumu vairs nenoteiks pēc dzimšanas gada, bet gan pēc algoritma, kas katram konkrētam gadam aprēķina atbilstošu vecumu, balstoties uz iedzīvotāju paredzamā dzīves ilguma rādītājiem. Jo ilgāk sabiedrība dzīvo, jo augstāks būs arī pensijas vecums. Šāda sistēma Igaunijā tika apstiprināta jau 2018. gadā, un no 2027. gada tā stāsies spēkā pilnā apmērā.
Aprēķinos tiek izmantots piecu gadu dzīves ilguma vidējais rādītājs. Aprēķinot pensijas vecumu 2028. gadam, tiek ņemti vērā dati par 2020.–2024. gadu. Jaunais — 65 gadi un trīs mēneši — pensijas vecums piemērots cilvēkiem, kas dzimuši 1963. gadā, izņemot tos, kuru pensionēšanās laiks iekrīt 2029. gadā, jo viņiem precīzs pensionēšanās datums tiks noteikts ar papildus rīkojumu.
Līdz ar sabiedrības novecošanos, visā Eiropas Savienībā pieaug diskusijas par to, kā nodrošināt, lai vecāka gadagājuma cilvēki ilgāk būtu iesaistīti darba tirgū. Daudzās ES valstīs, piemēram, Beļģijā, Itālijā, Nīderlandē un Vācijā pensionēšanās vecums jau ir 67 gadi. Un, piemēram, Dānijā kur pesijā šobrīd var doties seniori no 67 gadu vecuma, līdz 2040. gadam šis skaitlis paaugstināsies gandrīz līdz 70. Vienpadsmit ES valstīs pensijas vecuma palielināšana ir automātiski piesaistīta paredzamā dzīves ilguma izmaiņām.
2025. gada 1. janvāra Igaunijā bija 327 tūkstoši pensionāru, tostarp 312 tūkstoši vecuma pensijas saņēmēju. Saskaņā ar valsts finanšu ministrijas prognozi līdz 2060. gadam pensionāru skaits pieaugs līdz aptuveni 340 tūkstošiem.