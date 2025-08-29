Ļaudis sēro - no lauka Latvijā pazudis iedzīvotāju iemīļotais "ainavas centrs un orientieris"
Bauskas novadā Īslīces pagastā no lauku ainavas pazudis "klusais sargātājs", kā to dēvēja fotogrāfs Jānis Paļulis. Viņa fotogrāfijas, kas tapušas vairāk nekā 15 gadu garumā, iemūžinot nu jau izzudušo skaistumu, soctīklā "Facebook" saņēmušas teju piecus tūkstošus atzīmju "patīk".
"Vakar tika nozāģēts koks, kas neskaitāmus gadus auga lauka vidū kā ainavas centrs un klusais sargātājs. Tā bija egle, ko visi zināja - kā ceļa zīmi, kā drošu orientieri un kā vietu, kas vienmēr piešķīra laukam īpašu raksturu.
Egle savā mūžā piedzīvoja neskaitāmas ziemas un vasaras, vētras un mieru. Tā bija klusa lieciniece pārmaiņām gan dabā, gan cilvēkos. Tagad tā ir devusies atpūtā, bet paliks atmiņās un fotogrāfijās, kā arī mūsu stāstos. Paldies Tev par gadiem, ko dāvāji skaistumu un klātbūtni. Izveidoju foto izlasi ar šo izzudušo skaistumu, kas tapa vairāk kā 15 gadu garumā," raksta fotogrāfs.
Sarunā ar portālu Jauns.lv Jānis atklāja, ka egle atradās Bauskas novadā Īslīces pagastā, netālu no Saulaines, bet iemesls nozāģēšanai - atbrīvot lauksaimniecības zemi, jo koks traucējis to apstrādāt. Egle bijusi pilnīgi vesela.
Cilvēki komentāros arī skumst par egles nozāģēšanu:
- "Ļoti jauks stāsts par egli, kas man asociējas ar Lijas Brīdakas dzejoli "Vai tu nojaut, egle, cik no mūža dienām daudz"... Paldies, par emocionālo foto galeriju!"
- "Paldies, par skaistajām fotoatmiņām... Skumji... Cilvēka daba ir nežēlīga.
- Ļoti bieži, kad ieraugu kārtējos nozāģētos kokus pilsētvidē vai laukos, man ir jautājumi... Vai tiešām tik ļoti traucēja? Vai tiešām tā vajadzēja? Kāpēc?"
- "Paldies, par brīnišķīgo, bet skumjo stāstu! Egle Jūsu lieliskajos foto bija mūs jau pieradinājusi ar savu esību un mainību. Zibens un vētras pasaudzēja, Radības kronis nozāģēja..."
- "Bezgala skaisti un skumji..."