Jaunieši aicināti pieteikties 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestam
Ir atvērta pieteikšanās 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestam 2026. gada janvāra iesaukumā.
Latvijas pilsoņi – vīrieši un sievietes vecumā no 18 līdz 27 gadiem – tiek aicināti brīvprātīgi pieteikties dienestam līdz 12. septembrim.
2026. gada janvāra iesaukumā ir nepieciešami 110 iesaucamie, kuri varēs dienēt Gaisa spēkos militārajā bāzē “Lielvārde” vai Štāba bataljonā Rīgā. Dienesta sākums plānots 14. janvārī.
Tāpat līdz 12. septembrim ir pagarināta iespēja pieteikties valsts aizsardzības dienestam Zemessardzē un studentiem paredzētajās rezerves virsnieka programmās.
Pieteikšanās visiem minētajiem dienesta veidiem ir pieejama tikai brīvprātīgi caur vienoto rekrutēšanas platformu www.klustikaravirs.lv sadaļā “Valsts aizsardzības dienests”.
Abiem dienesta veidiem tiek paredzēts viens iesaukums katru gadu – janvārī. Paredzēts, ka iesaucamie dienestu uzsāks 2026. gada 10. janvārī.
Piecu gadu dienests Zemessardzē ik gadu jāveic vismaz 28 dienas, savukārt rezerves virsnieka programmai augstskolu un koledžu studentiem – vismaz 180 dienas piecu gadu laikā. Šobrīd programmas apguve tiek plānota 214 dienas.
Valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju pilsoņiem iegūt zināšanas par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās iemaņas un piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.