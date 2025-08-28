Rīgas ielās parādās plakāti pret Izraēlas premjerministru; policija veiks izmeklēšanu
Valsts policija pārbaudīs informāciju par Rīgā uz ielas izvietotu plakātu pret Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu.
Piemēram, tramvaja pieturā pie Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskās baznīcas izlīmēts it kā Starptautiskās Krimināltiesas paziņojums par Netanjahu meklēšanu par noziegumiem pret cilvēci.
Policijā apliecināja, ka likumsargi šo gadījumu pārbaudīs. Vienlaikus policijā norādīja, ka jau iepriekš šovasar par šādu plakātu līmēšanu likumsargi administratīvā kārtā bija aizturējuši kādu vīrieti, un viņam jau ir piemērots administratīvais sods.
Savukārt, piemēram, iepretim Ģenerālprokuratūrai uz staba redzama uzlīme ar Čehijas futbola kluba "Slavia Praha" logo, kuram pārsvītrots uzraksts "gāzes ebreji". Arī šo gadījumu policija pārbaudīs.
Jau ziņots, ka pērn novembrī Starptautiskā Krimināltiesa izdeva orderi Izraēlas premjerministra Netanjahu un bijušā Izraēlas aizsardzības ministra Joava Galanta apcietināšanai par Izraēlas iespējamajiem kara noziegumiem cīņā ar palestīniešu teroristu grupējumu "Hamās".