Atrisināts ēdināšanas jautājums Rīgas skolās; mācību gadu sāks ar aptuveni 100 pedagogu trūkumu
Atrisinātas saistībā ar ēdināšanas iepirkumu radušās problēmas, un skolēnu ēdināšana tiks nodrošināta visās Rīgas skolās, ceturtdien preses konferencē teica Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), norādot, ka skolas ir gatavas uzņemt audzēkņus 1. septembrī.
Kā žurnālistiem skaidroja Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis, atsevišķās skolās pēc ēdinātāju maiņas rit pēdējie darbi, lai uzstādītu virtuves tehniku, taču līdz nākamajai nedēļai ēdinātāji būs gatavi sniegt pakalpojumu.
Ķirsis informēja, ka šogad mācības Rīgā notiks 95 skolās, kurās mācīsies 66 500 skolēni. Precīzs skolēnu skaits būšot zināms pēc 5.septembra.
Rīgā darbosies 148 pašvaldības bērnudārzi un 182 privātie bērnudārzi.
Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Rīgā nav aizpildītas visas pedagogu vakances. Ķirsis informēja, ka kopumā Rīgas skolās trūkst aptuveni 100 pedagogu, kas ir mazāk par 2% no kopējā pedagogu skaita. Kopumā Rīgas skolās strādā ap 7000 skolotāju.
Saskaņā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta datiem, visvairāk trūkst latviešu valodas, matemātikas un daļēji svešvalodu pedagogu. Pēdējo trūkums tiek saistīts ar atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas.
Katra skola pedagogu trūkuma problēmas risina atsevišķi, mainot mācību grafiku un piesaistot, piemēram, pensionētus skolotājus.
Savukārt pašvaldība strādā pie tā, lai uzlabotu skolotāju atbalsta paketi, piemēram, ir ieviests atbalsts dzīvokļa īrei, skolotājiem ir atlaide braukšanai sabiedriskajā transportā u.c.
Ķirsis norādīja, ka turpināsies sarunas valsts līmenī, lai panāktu skolotāju algu izlīdzināšanu. Pašlaik skolotāji Rīgā saņemot par aptuveni 15% zemāku atalgojumu nekā Pierīgā. Ņemot vērā, ka tas naudas izteiksmē var sasniegt 200 līdz 250 eiro, atšķirība ir būtiska, lai skolotāji izvēlētos strādāt Pierīgas skolās, kas ir viegli sasniedzamas, skaidroja politiķis.
Rīgas vicemērs arī informēja, ka noslēgusies 10. klašu komplektācija. Viņa ieskatā, ažiotāža ap šo procesu bijusi nedaudz par lielu. Pašvaldība turpinās sekot, lai neviens skolēns nepaliek bez vidējās izglītības. Pašlaik joprojām Rīgā esot vidusskolas, kurās ir brīvas vietas.
Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) informēja, ka atsevišķās Rīgas izglītības iestādēs turpināsies remontdarbi.
Neskaitot teritoriju labiekārtošanas un citus āra darbus, remonti iekštelpās turpināsies 12 skolās un deviņos bērnudārzos. Taču darbi tiek plānoti tā, lai netraucētu mācību procesu.
Kā ziņots, veicot iepirkumu par skolēnu ēdināšanu izglītības iestādēs Rīgā, izlozes kārtībā tika noskaidroti septiņi uzvarētāji, kas nodrošinās skolēnu ēdināšanu. Taču iepirkumā zaudējušie uzņēmumi SIA "Fristar", SIA "Baltic Restaurants Latvia" un SIA "Žaks-2" iesniedza sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kas sūdzības noraidīja un atļāva Rīgas domei slēgt iepirkuma līgumus.
Pēc tam uzņēmumi vērsās tiesā.