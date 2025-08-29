Bezmaksas vieta kapos. Haosu ar kapsētām Latvijā aizstās jauns likums
Latvijā ir aptuveni 1400 dažāda lieluma kapsētu, un šīs jomas regulēšanai plānots pieņemt jaunu likumu.
Viena no likumprojekta normām paredz, ka kapa vietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldība drīkst prasīt samaksu no cilvēkiem, raksta "Latvijas Avīze".
Līdz šim Latvijā nav bijis vienota kapsētu pārvaldības kārtības. Kapsētu ierīkošana, uzturēšana, paplašināšana un vietu piešķiršana ir pašvaldību pārziņā, taču to pieeja un noteikumi šajā jomā atšķiras.
Lai situāciju mainītu, ir izstrādāts Kapsētu likumprojekts, kura mērķis ir ieviest vienotu sistēmu visā Latvijā, lai iedzīvotāji labāk izprastu savas tiesības un pienākumus, izmantojot šos pakalpojumus neatkarīgi no dzīvesvietas.
Valsts kontrole, pamatojoties uz kapsētu revīzijas rezultātiem 2015. līdz 2017. gadā, norādīja uz vairākiem trūkumiem, tostarp: neskaidri noteikumi par kapa vietu piešķiršanu, apbedījumu reģistrāciju un uzskaiti, strīdīgas situācijas par pašvaldību noteiktajiem obligātajiem maksājumiem un to apmēru, kā arī neskaidrības attiecībā uz pašvaldību tiesībām un pienākumiem kapsētu pārvaldībā - īpaši attiecībā uz pamestām kapavietām, par kurām ilgi netiek rūpēts. Kopumā Valsts kontrole situāciju raksturoja kā haotisku.
Ziņojuma autors - toreizējais Valsts kontroles departamenta direktors, tagadējais tās vadītājs Edgars Korčagins - jau tolaik uzsvēra, ka nepieciešami steidzami pasākumi, lai "ikviens iedzīvotājs varētu, balstoties uz vienkāršu un saprotamu kārtību, saņemt visu nepieciešamo informāciju, kapa vietu un izmantot pakalpojumus."
Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais Kapsētu likumprojekts šonedēļ tika apstiprināts valdībā. Plānots, ka likums stāsies spēkā nākamgad, taču līdz 2027. gada 30. jūnijam kapsētu pārvaldībā vēl varēs piemērot tās pašvaldību normas, kas nav pretrunā ar jauno regulējumu.