"Žēl, ka viņu nepasargāju..." Purvciemā sieviete izdara pašnāvību
Rīgā, Purvciemā, notikusi traģēdija – sieviete izlēkusi no devītā stāva dzīvokļa lodžijas un gājusi bojā. Viņa dzīvoja kopā ar māti un ilgstoši cīnījās ar veselības problēmām. Iepriekš viņa jau bija mēģinājusi izdarīt pašnāvību, bet tuvinieki spēja viņu izglābt.
Kā vēsta TV3 raidījums "Degpunktā", nakts vidū Nīcgales ielas nama iedzīvotājus uzmodināja skaļš troksnis. Paveroties ārā, kāds redzēja uz zāliena guļam sievieti un izsauca glābējus. Policija ātri vien konstatēja, ka viņa nokritusi no augšējiem stāviem, un devās meklēt īsto sievietes mājvietu. No rīta, ap pulksten 7.00, likumsargi pieklauvēja pie kāda dzīvokļa durvīm, kur dzīvoja māte ar meitu.
“Ieeju, bet viņas nav gultā. Es izskrēju uz lodžijas jau skatīties. Bet tur divi krēsliņi nolikti,” atceras sievietes māte. Abi krēsli bija izmantoti, lai uzkāptu uz balkona margām...
Mājas iedzīvotāja Anastasija stāsta, ka māte bijusi pilnībā sagrauta. Māte atzinusi, ka 59 gadus vecajai meitai dzīve bijusi smaga: “Viņai bija slēpta šizofrēnija un arī anoreksija. Kad viņa galu galā sev rokām vēnas pārgrieza, meita izglāba, nejauši mājās bija iegājusi.”
Sieviete ar māti jau kādu laiku dzīvoja kopā, bet slimību dēļ viņas stāvoklis pasliktinājās. “Man žēl, ka es viņu vairāk nepasargāju… [..] Es nekad nebūtu iedomājusies, ka viņa par ko tādu izšķirsies,” stāsta māte. Viņas piebilda, ka drīz bija plānota gan meitas 60 gadu jubileja, gan pašas astoņdesmitā dzimšanas diena, taču tagad būs jārīko bēres.
Kur vēsties pēc palīdzības? Krīzes brīdī iedzīvotājiem ir pieejams diennakts Skalbes Krīžu tālrunis 67222922 (vai 27722292), kurš darbojas visu diennakti, un kurā iedzīvotājiem iespējams anonīmi izklāstīt savus pārdzīvojumus un saņemt emocionālo atbalstu no īpaši apmācītiem speciālistiem. Tāpat visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem pieejams krīžu tālrunis 116123, kurā iespējams saņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, vai arī veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. Palīdzības tālrunis bērniem un pusaudžiem ir: 116111. "Ja Jums ir domas par pašnāvību, nekautrējieties par to runāt ar sev tuviem cilvēkiem un vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem - ģimenes ārsta, psihiatra, psihologa, psihoterapeita, krīzes centra speciālista vai sociālā darbinieka," aicina Nacionālais psihiskās veselības centrs. Biedrība “Saules zīmes” piedāvā atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru sestdienu un svētdienu. Kā arī sniedz privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem: tālr.26123019 (no plkst. 10.00 – 19.00).