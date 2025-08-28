Kāpēc vilcienos vajadzīga biļešu reģistrācija? Skaidro "Pasažieru vilciens" vadītājs
AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors skaidroja, ka biļešu reģistrācija vilcienos vienmēr ir pastāvējusi, un jaunie pašreģistrācijas automāti tikai atvieglojuši šo procesu. Tā ir nepieciešama pasažieru uzskaitei un valsts finansējuma efektīvai sadalei, tomēr aptuveni 30% biļešu joprojām netiek reģistrētas.
"Šāda kārtība ir pastāvējusi vienmēr, nekas jauns nav ieviests. Kad jūs iegādājaties biļeti un pēc tam uzrādat to konduktoram, iekāpjot vilcienā - tā ir reģistrācija jeb validācija. Mēs to saucam par reģistrāciju, bet tā tas vienmēr ir bijis," TV24 raidījumā "Uz līnijas" skaidroja "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.
Pēc viņa teiktā, izmaiņas ir saistītas ar jauno elektrovilcienu parādīšanos, kuros jau aptuveni gadu ir uzstādīti pašreģistrācijas automāti. "Tur, protams, pasažierus aicina pašiem reģistrēt biļetes. Savukārt konduktori dažkārt pārbauda atkārtoti - vairāk tādēļ, lai gadījumā, ja reģistrācija nav izdevusies, tomēr pārliecinātos un biļeti reģistrētu," viņš norādīja.
Biļešu reģistrācija ir nepieciešama divu galveno iemeslu dēļ. Pirmais - tāpat kā citās valstīs: dažās vietās biļete jāreģistrē stacijā, citās - pašā vilcienā. Galvenais mērķis ir pasažieru uzskaite.
"Kā zināms, dzelzceļa pārvadājumus 50% apmērā finansē valsts budžets. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kā pasažieri izmanto mūsu pakalpojumus: kuri reisi ir pieprasītāki, kuri mazāk, kurās pieturās biežāk izkāpj. Kad tiek lemts par jauna reisa atvēršanu, esošā slēgšanu vai pieturas ar zemu noslogojumu likvidēšanu, šos lēmumus pieņem Sabiedriskā transporta padome," turpināja Nešpors.
Pēc viņa teiktā, dati par pasažieriem ir nepieciešami, lai pieņemtu pamatotus lēmumus un maksimāli efektīvi izmantotu pieejamo finansējumu. "Reģistrācija ir nepieciešama un tā tiks saglabāta," uzsvēra Nešpors.
Mērķis nav sodīt par nereģistrētu biļeti, bet gan panākt, lai visi biļetes reģistrētu.
"Pašlaik aptuveni 30% nopirkto biļešu netiek reģistrētas. Rezultātā mums nav informācijas, vai šie 30% pasažieru tiešām izmantoja mūsu pakalpojumus un ar kuriem reisiem viņi brauca. Tas apgrūtina finansējuma efektīvu izmantošanu," sacīja Nešpors.
Viņš piebilda, ka pašreģistrācijas automātu ieviešana ir jauns rīks un metode. Tāpēc cilvēkiem rodas jautājumi, taču tieši tādēļ vilcienos ir konduktori.
Dīzeļvilcienos reģistrāciju pagaidām pārbauda konduktori, tomēr uzņēmums strādā pie tā, lai arī tur ieviestu pašreģistrācijas iespējas.
"Vai nu mobilajā lietotnē, vai citos veidos - ceram, ka tuvākajā laikā šo procesu atvieglosim, jo tas, iespējams, izraisa neizpratni. Pasažieri brīnās, bet patiesībā reģistrācija vienmēr ir pastāvējusi," noslēdza Nešpors.