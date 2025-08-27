Latvija un Igaunija kopīgi pārskata gaisa telpas novērošanas datus pēc incidenta ar Ukrainas dronu
Pēc incidenta ar Tartu apriņķī nokritušo Ukrainas dronu Latvijas un Igaunijas bruņotie spēki kopīgi ir sākuši padziļināti pārskatīt gaisa telpas novērošanas sensoru ievāktos tehniskos datus, informēja Latvijas Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā.
Ministrijā uzsvēra, ka Nacionālie bruņotie spēki nepārtraukti aktīvi novēro Latvijas gaisa telpu, un novērošanas sensori aizvadītajās dienās nav konstatējuši gaisa telpas pārkāpumu.
Tomēr pēc incidenta Latvijas un Igaunijas bruņotie spēki kopīgi ir sākuši sensoru ievākto tehnisko datu padziļinātu pārskatīšanu.
Jau ziņots, ka Tartu apriņķa Elvā kāds vietējais zemnieks pirmdienas pēcpusdienā atradis Ukrainas trieciendrona atlūzas, un notikuma vietā redzams arī eksplozijas krāteris, otrdien paziņoja Igaunijas Drošības policijas (KaPo) ģenerāldirektors Margo Pallosons.
Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bezpilota lidaparāts Igaunijas teritorijā nogāzies agri svētdienas rītā.
"Pamatojoties uz sākotnējo informāciju, mums ir pamats uzskatīt, ka tas varētu būt Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķiem Krievijas iekšienē, taču Krievija, izmantojot GPS traucēšanas un citus elektroniskos līdzekļus, novirzīja to no kursa un tas nonāca Igaunijā," sacīja Pallosons.
Viņš piebilda, ka tas bija militārais drons ar sprāgstvielām, kas arī eksplodēja.
Kā pieļāva KaPo vadītājs, trieciendrons Igaunijas gaisa telpā varēja ielidot gan no Krievijas, gan Latvijas gaisa telpas.
Svētdienas agrā rītā Ukraina uzbruka mērķiem Krievijas Ļeņingradas apgabalā, arī Ustjlugas ostai netālu no Igaunijas robežas. Igaunijas robežsardze novēroja arī citu dronu, kas lidoja virs Peipusa ezera.
Pēdējo mēnešu laikā no Baltkrievijas lidojoši droni ir pārkāpuši Latvijas, Lietuvas un Polijas gaisa telpu. Šī ir pirmā reize, kad līdzīgs incidents ir reģistrēts Igaunijā.