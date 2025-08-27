Latvijas kultūras pētnieki prezentēs grāmatu par operas lomu Krievijas politikas vēsturē
Otrdien, 2025. gada 9. septembrī, plkst. 18.00 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Elizabetes ielā 57a, dz. 26, Rīgā) aicina uz kultūrpētnieku Dr. art. Denisa Hanova un Dr. philol. Valda Tēraudkalna jaunās grāmatas “Powdered Fakes. The Legitimacy of Elizabeth Petrovna in Russian Court Culture 1741–1761” prezentāciju un lekciju par varu un mūziku “Pūderētie meli operas ložā”.
18. gadsimtā Eiropas kultūrtelpā itāļu opera kļuva par patiesi globālu parādību, izplešoties no Spānijas galma līdz Krievijas impērijai. Tā nebija tikai muzikāli dramatiskā māksla vai kosmopolītiskās publikas izklaide, bet arīdzan politisks ierocis un politisks vēstījums Eiropas galmos, ietērpts antīko vai izdomāto vadoņu tērpos un pūderētās parūkās. Šis mākslas veids tika izmantots kā resurss ideoloģiskajā cīņā par varu.
Šodienas ģeopolitisko krīžu un konfliktu laikmetā muzikālais teātris joprojām ir efektīvs propagandas līdzeklis ar kapacitāti veidot un apstiprināt politisko realitāti. Krievijas propagandas arsenāls ir risks šodienas Eiropas demokrātijai, kamdēļ situācija aicina domāt un diskutēt – no kurienes nāk šī režīma ideoloģiskie instrumenti un kāpēc opera joprojām ir daļa no politikas?
Vairāku gadu pētnieciskā projekta ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijas Humanitāro zinātņu katedras vadītājs, profesors, kultūras vēsturnieks Dr. art. Deniss Hanovs un Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes profesors, reliģiju pētnieks Dr. philol. Valdis Tēraudkalns analizēja 18. gadsimta Eiropas operas mākslu politikas vēstures kontekstā, iedziļinoties krievu galma retorikā un darbībās, kas centās leģitimēt carienes Elizabetes militāro apvērsumu 1741. gadā. Lekcijā grāmatas “Powdered Fakes. The Legitimacy of Elizabeth Petrovna in Russian Court Culture 1741–1761” (izdevniecība “Brill”, 2025) autori stāstīs par manipulatīvām praksēm Krievijas galma operā, tēmas izklāstam izmantojot plašu avotu spektru no Latvijas, Vācijas un Austrijas bibliotēkām un arhīviem.
Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora Ulda Zariņa gādību monogrāfijas prezentācijas laikā auditorijai būs unikāla iespēja aplūkot grezno 18. gadsimta izdevumu – kronēšanas ceremoniālo albumu – kā Krievijas galma slēpto ietekmēšanas tehniku vizuālo piemēru. Tieši šī grāmata kalpoja kā sākotnējais impulss pētnieciskajam darbam un nu piedāvās savdabīgu ceļojumu laikā.
Muzejs ir gandarīts veidot un turpināt sadarbību ar Latvijas vadošajiem kultūras procesu pētniekiem un augstskolu pedagogiem, iepazīstinot sabiedrību ar jaunākajiem pētījumiem kulturoloģijā. Īpaši, ja kā lektori atgriežas bijušie muzeja dibinātājas, mākslas zinātnieces Tatjanas Sutas audzēkņi Latvijas Kultūras akadēmijā.
Līdztekus 9. septembrī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā tiek atklāta izstādes “Modernisma un Art Deco plakāti Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados” ekspozīcijas otrā daļa, kas papildina ieskatu Latvijā starpkaru periodā tapušo plakātu un reklāmu kopumā ar jauniem akcentiem.
Uz tikšanos Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā laipni gaidīts ikviens. Dalība pasākumā ir bez maksas.