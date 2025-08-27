Kā viņš to paveica? Orbāns mainījis domas par Ukrainu Eiropas Savienībā pēc sarunām ar Trampu
ASV prezidents Donalds Tramps pārliecinājis Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu pārtraukt bloķēt Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), ziņo Politico.
Saskaņā ar diplomātisko avotu, šis fakts "mainījis situāciju" attiecībā uz Ukrainas pievienošanos ES. Kā tieši Tramps pārliecināja Orbānu, netiek precizēts. Pats Ungārijas premjerministrs šo jautājumu publiski nekomentēja.
Kā zināms, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir viens no nedaudzajiem Eiropas politiķiem, kas turpina tikties ar Krievijas diktatoru. Budapešta arī pastāvīgi cenšas bloķēt pret Krieviju noteiktās sankcijas un palēnināt Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai.
Vienlaikus Orbāns ir "norādījis", ka atbalstītu Moldovas pievienošanos, jo tā kļuva par ES kandidāti vienlaikus ar Ukrainu.
Orbāns vairākkārt izteicies pret Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā, norādot, ka Ukraina tam nav gatava un ka tas nozīmētu karu ar Krieviju ES.
Attiecības starp Kijivu un Budapeštu ir pasliktinājušās arī pēc Ukrainas uzbrukumiem naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Ungārija saņem Krievijas naftu. Ungārijas Ārlietu ministrija apsūdzējusi Ukrainu par "uzbrukumu enerģētiskajai drošībai" valstī.