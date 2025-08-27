CSDD brīdina par jaunajām prasībām dīzeļdzinēja automašīnām - pārkāpējiem draud ievērojami izdevumi
2025. gadā Latvijā ir spēkā pārejas periods attiecībā uz jaunajiem tehniskās apskates noteikumiem dīzeļdzinēju automašīnām, kuru ietvaros tiek vērtēta cietā daļiņu filtra (DPF) darbība. Ja filtrs nedarbojas vai ir demontēts, tehnisko apskati iziet nebūs iespējams.
Lai autovadītāji laikus varētu pārliecināties par sava transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, 28. augustā Rīgā būs iespēja bez maksas pārbaudīt DPF filtra darbību.
Pārbaude norisināsies no plkst. 15.00 līdz 20.00 pie tirdzniecības centra "Aleja" stāvvietā, Vienības gatvē 194A. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama - apkalpošana notiks rindas kārtībā.
Pati pārbaude aizņem aptuveni 30 sekundes: pie izpūtēja tiek pievienota mērīšanas ierīce, automobilis darbojas normālā režīmā, un vadītājs uzreiz saņem mutisku atzinumu par filtra stāvokli, kā arī konsultāciju par iespējamo tīrīšanu, atjaunošanu vai nomaiņu.
Kā informē CSDD, DPF filtru pārbaudes Latvijā tiek veiktas jau no 2025. gada 1. janvāra. Pārbaude attiecas uz vieglajām automašīnām līdz 3,5 tonnām, kas pirmreizēji reģistrētas pēc 2013. gada 1. janvāra.
Tomēr 2025. gadā spēkā ir pārejas periods: ja tiek konstatēta paaugstināta daļiņu koncentrācija, defekts ir jānovērš līdz nākamajai tehniskajai apskatei. Savukārt, sākot ar 2026. gadu, nepieciešamie remontdarbi būs jāveic mēneša laikā pēc pirmreizējās pārbaudes.
DPF filtra nomaiņa vai uzstādīšana nav lēta - pats filtrs var izmaksāt no 1000 līdz 3000 eiro, neskaitot darba izmaksas. Agrāk vecākos dīzeļdzinēju auto šos filtrus bieži vien vienkārši izgrieza, tāpēc jaunais auto īpašnieks var pat nezināt, ka viņa transportlīdzeklim DPF filtrs nemaz nav uzstādīts.