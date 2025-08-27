Atstāta kalnos drošai nāvei. Pārtrauc meklēt alpīnisti, kuras draugs traģiski gājis bojā, cenšoties viņu izglābt
Kirgizstānā ir pārtraukti meklēšanas darbi Dženiša smailē, kur pazuda alpīniste Natālija Nagovicina. Speciālisti uzskata, ka viņa ir mirusi.
Iepriekš tika ziņots, ka 47 gadus veco Natāliju Nagovicinu plāno atzīt par bezvēsts pazudušu. Taču viņas dēls Mihails kategoriski tam nepiekrīt. Viņš vērsās pie Krievijas Izmeklēšanas komitejas vadītāja Aleksandra Bastrikina ar lūgumu atsākt glābšanas operāciju.
"Mana mamma ir pieredzējusi alpīniste, viņai ir otrais sporta līmenis alpīnismā, laba veselība un lieliska fiziskā forma. Video, ko esmu saņēmis, skaidri redzams, ka septiņas dienas pēc sakaru zaudēšanas viņa aktīvi māj ar roku un izskatās enerģiska. Es esmu pārliecināts, ka mana mamma joprojām ir dzīva," uzsvēra Mihails.
Saskaņā ar prognozēm labvēlīgi laika apstākļi saglabāsies tikai tuvāko divu dienu laikā. Pēc tam glābšanas operācijas veikšana var kļūt neiespējama. "Lūdzu sniegt atbalstu aerovideo uzņemšanas organizēšanā Dženiša smailes apkaimē, izmantojot dronus, lai apstiprinātu faktu, ka mana mamma ir dzīva. Ja šis fakts tiks apstiprināts, lūdzu organizēt glābšanas operāciju," paziņoja jaunietis.
Drona operators, kurš pēdējais nofilmēja Natāliju Nagovicinu, ir pārliecināts, ka viņa ir dzīva. Savā blogā viņš publicējis video, kurā redzams, kā Natālija izskatās no telts un māj ar roku.
"Gribējāt pierādījumus? Te tie ir - lūdzu, skatieties. Dženiša smaile, pirmais lidojums - 16. augustā plkst. 9:00 no rīta. Otrais lidojums - arī 16. augustā. Trešais, uz doto brīdi pēdējais - 19. augustā, plkst. 8:00 no rīta," norādīja vīrietis.
"Pēc 19. augusta Natāšu neviens nav redzējis ne dzīvu, ne mirušu. Iespēja viņu izglābt vēl pastāv! Nepieciešams augstkalnu helikopters un pieredzējis pilots. Tas viss bija pieejams vēl aizvakar, bet tika dota komanda pārtraukt operāciju. Pat ja glābšanu nevar veikt, es gandrīz bez maksas un bez riska cilvēkiem varu pārbaudīt viņas statusu - vai viņa ir dzīva vai nav. Taču, lai to izdarītu, man jānokļūst pie kalna, uz ledāja. Ar kājām tas ir apmēram desmit dienu ceļš, bet ar helikopteru - viena stunda. Turklāt tuvākajās dienās kalnā gaidāmi labi laikapstākļi, piemēroti lidošanai. Pietiek ar to, ka mani nogādā turp - un es sniegšu jums atbildi, kā viņai tur klājas," rakstīja operators.
Luka Sinjaglja (49) traģiski gāja bojā, cenšoties palīdzēt savai draudzenei, pēc tam kad divas reizes bija uzkāpis kalnā, lai nogādātu viņai nepieciešamās lietas.
Itāļu alpīnists nomira 15. augustā no skābekļa trūkuma un ķermeņa atdzišanas Tjan Šaņa kalnu grēdā pie Ķīnas robežas. Viņš nesa telti, guļammaisu, ūdeni, pārtiku un nelielu gāzes degli.
Natālija 12. augustā nokrita un lauza kāju, kāpjot virsotnē. Luka, kiberdrošības eksperts no Milānas, savā otrajā mēģinājumā sasniegt Natāliju bija tikai dažus simtus metru no vietas, kur viņa atradās, kad traģiski gāja bojā.
Viņš kāpa kopā ar vācu alpīnistu Gunti Zīgmondu, kurš vēlāk atgriezās drošībā.
Lukas ķermenis tika vēlāk atrasts, un ārsti norādīja, ka viņš, visticamāk, miris no cerebrālā tūskas - smadzeņu pietūkuma šķidruma uzkrāšanās dēļ. Atzīstot viņa rīcību par varonīgu, Natālijas māsa Patrīcija Sinjaglja sacīja: "Viņš paveica patiesi drosmīgu rīcību."
Krievijas Alpīnistu federācija brīdināja, ka izglābšana būtu "brīnums", jo apstākļi padara to "gandrīz neiespējamu". Federācijas viceprezidents Aleksandrs Pjatņicins sacīja: "Būs gandrīz neiespējami viņu izglābt. Tur ir trīs kilometrus gara kalnu grēda, un šādā situācijā ir nepieciešami vismaz 30 cilvēki, lai izglābtu cilvēku no turienes."