Latvijas Jūras spēku komandieris komentē Krievijas patrulēšanu Baltijas jūrā - vai tiešām ir pamats bažām?
Krievijas patrulēšana Baltijas jūrā raisījusi sašutumu un bailes sociālo tīklu lietotājos. Vai uztraukumam ir pamats?
To 360TV Ziņām skaidroja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandieris Māris Polecs.
Viņš norāda, ka patrulēšana Baltijas jūrā notiek no visām valstīm – to darām gan mēs, gan mūsu sabiedrotie, gan arī Krievija. Un agresorvalsts to dara ar vairākiem kuģiem, tāpat kā citas valstis.
Latvija ir apzināta par pilnīgi visām aktivitātēm, kas norit Baltijas jūrā, un uz doto brīdi situācija ir droša: “Mēs sadarbībā ar sabiedrotajiem to visu monitorējam. Ir dažādas aktivitātes, ko mēs liekam no mūsu puses, arī sabiedrotie, mācības un dažādi citi aktivitāšu periodi. Tā ir tā dinamika Baltijas jūrā, kas tagad notiek. Par to, ka nevarētu būt droši, domu šobrīd nemaz nedrīkst būt.”
Komentējot zemūdens infrastruktūras drošību šobrīd, Polencs skaidro, ka šī brīža situācija ir ļoti laba, taču tas nenozīmē, ka vajadzētu atslābt: “Incidentu skaits ir ne tikai samazinājies, bet ir nulle, salīdzinot ar gada sākumu, pagājušā gada beigām. Tas ir vesels kopums ar dažādu aktivitāšu, kāpēc mēs esam līdz nulles rezultātam nonākuši. Tur ir “Baltic Sentry”, tur ir mūsu aktivitātes, tur ir kriminālizmeklēšanas procesi. Arī Somija tūlīt, tūlīt tiesā vainīgo kapteini, kas sarāva vadus un kabeļus Somijas līcī.”