Kadagā izcēlies ugunsgrēks dzīvojamā mājā.
112
Šodien 08:53
Ādažu novada Kadagā izcēlies ugunsgrēks vienstāvu dzīvojamā ēkā
Otrdien Ādažu novada Kadagā izcēlies ugunsgrēks vienstāvu dzīvojamā mājā, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Ēkā Cīruļu ielā dega starpstāvu pārsegums 15 kvadrātmetru platībā, jumta konstrukcijas piecu kvadrātmetru platībā, kā arī transformatora skapis 0,1 kvadrātmetra platībā.
No ēkas pirms glābēju ierašanās evakuējās trīs cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 54 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 31 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.
Ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, divas saimniecības ēkas, ražošanas putekļi un skaidas, četras vieglās automašīnas, elektrības sadales skapis un veļas mazgājamā mašīna.