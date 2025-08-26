Kanādas premjers Kārnijs: kanādieši tuvākos gadus turpinās vadīt NATO daudznacionālo brigādi Latvijā
Kanāda vēl vismaz trīs gadus vadīs NATO daudznacionālo brigādi Latvijā, apliecinot stingru apņemšanos garantēt sabiedroto klātbūtni Baltijas reģionā, šodien žurnālistiem paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs. Viņš izcēla, ka Kanādas militārā klātbūtne Latvijā nedaudz vairāk nekā desmit gadu laikā ir augusi ievērojami - no apmēram 100 karavīriem 2014.gadā līdz aptuveni 2000 Kanādas karavīriem, kas ir lielākā Kanādas misija ārvalstīs.
"Mūsu vēstījums kopš pirmās dienas, kad Latvija pievienojās NATO, ir bijis skaidrs - esam uzsvēruši, ka uzbrukums šai valstij ir uzbrukums arī Kanādai kā NATO valstij," sacīja Kārnijs.
Viņš atklāja, ka Latvijā šobrīd uzturas aptuveni 2000 Kanādas karavīru, un tā ir lielākā Kanādas misija ārvalstīs. Kopumā brigāde izaugusi līdz 3500 karavīriem.
Savukārt Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzsvēra, ka Latvija un Kanāda ir ļoti labi sabiedrotie un partneri. Latvija ļoti augstu vērtē Kanādu ne tikai hokeja dēļ, bet arī šīs valsts izpratnes par reģionu, kurā atrodas Latvija, dēļ, norādīja premjere.
"Esam ļoti pateicīgi Kanādai par tās bruņoto spēku klātbūtni Latvijā un līderību, vadot NATO brigādi," sacīja Siliņa, akcentējot, ka tieši Kanādas vadītā brigāde ir pirmā austrumu flangā, kas jau ir veikusi brigādes līmeņa mācības. Kanādas klātbūtne Latvijā esot skaidrs signāls citiem sabiedrotajiem un arī agresoram, ka esam vienoti un stipri, pausa Siliņa, uzsverot, ka šis lēmums ir ļoti nozīmīgs Latvijas un plašāka reģiona drošībai.
Pēdējā laikā abu valstu sadarbība ir tikai nostiprinājusies, piebilda Siliņa, norādot, ka Latvija ir apņēmusies to vēl vairāk stiprināt. Viņa vairākkārt izteica pateicību Kanādai par tās militāro klātbūtni šeit, uzsverot, cik tā ir svarīga.
Premjere solīja, ka Latvija arī turpmāk rūpēsies, lai Kanādas karavīru uzturēšanās Latvijā būtu profesionāli lietderīga un saistītos ar pozitīvām atmiņām. Siliņa norādīja, ka vairāki Kanādas karavīri jau norādījuši, ka viņi šeit gūst nenovērtējamu pieredzi. Latvija darīs visu, lai parādītu, ka ikvienam Kanādas karavīram un viņu ģimenes locekļiem ir vieta Latvijā.
Paredzēts, ka Kārnija vizītes laikā trešdien, 27.augustā, Kanādas delegācija apmeklēs militāro bāzi "Ādaži", kur tiksies ar Kanādas bruņoto spēku pavēlniecību Latvijā un Daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" (MND-N) vadību, apskatīs bāzes infrastruktūru, kā arī tiksies ar Kanādas karavīriem, kas pilda dienesta pienākumus NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā.