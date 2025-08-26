Protesta akcijā "Pilsēta cilvēkiem" dalībnieki ietur maltīti, kamēr garām drāžas automašīnas
26. un 27. augustā apvienība "Pilsēta cilvēkiem" rīko protesta akcijas Rīgā, 11.novembra krastmalā un Brīvības ielā, kur veidos "šosejrestorānus", lai ...
Maltītes ieturēšana, kamēr garām drāžas automašīnas: "Pilsēta cilvēkiem" rīko protesta akciju Brīvības ielā. FOTO
Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" divas dienas rīkojusi protesta akcijas Rīgā, 11.novembra krastmalā un Brīvības ielā, ar savdabīgiem "šosejrestorāniem" parādot, ka absurdi būtu ierīkot restorānu terases vietās, kur dominē automašīnas, paziņojusi apvienības pārstāve Gunita Piterāne.
"Skaisti klāti galdi, gardi ēdieni un čalojoši viesi radīšot vizuāli spēcīgu kontrastu ar ielu, kur ikdienā dominē automašīnu straumes un troksnis," akcijas ieceri izklāsta rīkotāji.
"Brokastis Krastmalā" pirmdienas rītā notika pie tramvaja pieturas "Grēcinieku iela", savukārt "Vakariņas Brīvībenē" notika otrdienas vakarā pie ēkas Brīvības ielā 130.
"11.novembra krastmala un Brīvības iela ir vietas ar milzīgu potenciālu - tās varētu kļūt par zaļām, drošām un dzīvām vietām, kur cilvēki satiekas, pavada kvalitatīvu laiku kopā un iet iepirkties, nevis vietām, kur dominē automašīnas," savus uzskatus klāsta biedrības pārstāvis Kārlis Krēķis.