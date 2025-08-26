“Viens autovadītājs 20 gados izraisījis 130 avārijas.” Ceļu satiksmē joprojām piedalās tūkstošiem transportlīdzekļu bez OCTA
Latvijā uz autoceļiem 1-1,5% transportlīdzekļu nav derīgas transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas, informēja Latvijas Apdrošinātāju asociācijā (LAA).
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati liecina, ka pēdējo 20 gadu laikā gandrīz 415 000 fizisku personu nav bijis neviens apdrošināšanas gadījums, 228 000 personu reģistrēts viens līdz trīs gadījumi, 10 000 - četri līdz seši, bet vairāk nekā 2000 cilvēku - seši līdz desmit apdrošināšanas gadījumi.
Īpašu "antirekordu" uzstādījusi kāda persona, ar kuras transportlīdzekļiem šajā periodā izraisīti 130 ceļu satiksmes negadījumi, norāda LAA.
Lai samazinātu transportlīdzekļu, kas pārvietojas bez derīgas OCTA polises, īpatsvaru ceļu satiksmē, kā arī savlaicīgi brīdinātu aizmāršīgākos autoīpašniekus, šā gada sākumā stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz nekavējoties nosūtīt informāciju transportlīdzekļa īpašniekam, ja ir fiksēts, ka ceļu satiksmē tiek izmantots transportlīdzeklis, kuram noteiktā termiņā nav iegādāta OCTA.
LAA prezidents Jānis Abāšins norāda, ka OCTA ir obligāta apdrošināšana visiem transportlīdzekļiem, kas ir reģistrējami un piedalās ceļu satiksmē, un tā neapdrošina pašu transportlīdzekli, bet gan tā īpašnieka atbildību.
"Jau kādu laiku OCTA esamību kontrolē ne tikai policijas reidos, bet to fiksē arī fotoradari un vidējā ātruma radari. Ja ceļu satiksmes negadījums izraisīts ar automašīnu bez spēkā esošas OCTA, tad cietušajiem sākotnēji zaudējumi tiks atlīdzināti no OCTA Garantijas fonda, bet pēc tam šī summa tiks piedzīta no automašīnas īpašnieka vai vadītāja," skaidro Abāšins.
Noslēdzot izglītojošo kampaņu par dažādiem apdrošināšanas veidiem, LAA kopā ar sadarbības partneriem ir sagatavojusi OCTA apdrošināšanas ceļa karti. Tajā vienkāršā valodā skaidrota šī apdrošināšanas veida darbība, izmantojot ceļa kartes principu.
Abāšins skaidro, ka OCTA sedz zaudējumus citu cilvēku mantai un īpašumam, piemēram, citas mašīnas remontam, mājas vai sētas atjaunošanai, ārstēšanas izdevumus, ja kāds tiek savainots, kā arī kompensāciju par morālu kaitējumu, ja tā pienākas. Tajā pašā laikā OCTA nesedz zaudējumus avārijas izraisītāja mašīnai vai mantai.
Ceļa karte elektroniskā veidā ir brīvi pieejama LAA mājaslapā "laa.lv" sadaļā "Ceļveži", kā arī pie LAA sadarbības partneriem, tostarp pie Latvijas Bankas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC).
Kampaņas ietvaros LAA ir publiskojusi ceļa kartes arī par īpašuma apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanu, veselības apdrošināšanu, nelaimes gadījumu apdrošināšanu, mūža pensijas apdrošināšanu, KASKO apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma veidošanas un ceļojumu apdrošināšanu.