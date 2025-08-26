No 1. septembra darbību pārtrauks PVD posteņi Liepājas, Mērsraga un Skultes ostās, kā arī Vientuļos un Silenē
Valdība otrdien nolēma no pirmdienas, 1.septembra, pārtraukt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) robežkontroles punktu "Liepājas osta", "Vientuļi", "Silene", "Mērsraga osta" un "Skultes osta" darbību, ņemot vērā samazināto kravu plūsmu, infrastruktūras neatbilstību vai citus faktorus, kas ierobežo kontroles nodrošināšanu.
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotajā noteikumu projektā robežkontroles punktu "Mērsraga osta" un "Skultes osta" slēgšana skaidrota ar to, ka šajos punktos līdz šim bija atļauta tikai koksnes un koksnes produktu kontrole, bet pēdējo piecu gadu laikā robežkontroles punktos nav saņemta neviena krava. Tāpat robežkontroles punktā "Liepājas osta" pēdējos gados būtiski samazinājies saņemto kravu skaits, un PVD ir problemātiski nodrošināt nepieciešamos personāla resursus robežkontroles punkta darbībai.
Ministrijā arī norāda, ka robežkontroles punktā "Vientuļi" pēdējos gados PVD kontrolei kravas nav uzrādītas, jo Krievijas pusē nav izbūvēta kravu pārvadājumiem atbilstoša infrastruktūra, un pieejamā tilta kravnesība ir piemērota tikai automašīnām ar svaru līdz 3,5 tonnām.
Tāpat noteikumu projektā teikts, ka 2023.gadā tika apturēta robežšķērsošanas punkta "Silene" darbība, lai mazinātu apdraudējumu Latvijas iekšējai drošībai un novērstu Latvijas un Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas iespējas un mēģinājumus. Savukārt, lai atsāktu šī robežkontroles punkta darbību, būtu jāveic infrastruktūras pārbūve, lai nodrošinātu tā darbības atbilstību normatīvos noteiktajām prasībām pārtikas un fitosanitārās kontroles veikšanai, bet modernizācijas darbi nav plānoti.
ZM uzsver, ka, ievērojot esošo situāciju, PVD ir jāpārskata resursi un izdevumi, un par racionālāko risinājumu uzskatāma valsts uzraudzības īstenošana robežkontroles punktos, kuros tas ir nepieciešams, veicinot ekonomiskos procesus valstī un ņemot vērā klientu vajadzības. Tāpat noteikumu projektā teikts, ka PVD nav lietderīgi maksāt par telpām, kurās ārēju faktoru ietekmes dēļ nav iespējams īstenot dienesta funkcijas.
Ministrijā akcentē, ka grozījumiem jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, jo, kamēr tiek segti izdevumi par telpām robežkontroles punktos "Vientuļi" un "Silene", PVD nav pieejami finanšu līdzekļi, lai Rīgas lidostā sāktu darbu jaunās kontroles telpās, kuras piedāvā Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic". Tāpat jaunajās kontroles telpās pēc to aprīkošanas PVD plāno nodrošināt mājas dzīvnieku kontroli, kas līdz šim nav notikusi neatbilstošu telpu dēļ.
ZM skaidro, ka no šā gada jūnija arī muitas dienests ir sācis darbu "airBaltic" telpās, un no darba organizācijas viedokļa visiem kontroles dienestiem būs lietderīgi atrasties vienuviet.
Tāpat no 2025.gada septembra PVD robežkontroles punkti "Rīgas osta", "BFT", "Ventspils osta" un "Lidosta "Rīga"" strādās tikai darba dienās no plkst.8 līdz 20, saglabājot iespēju uzņēmējiem pieteikt sūtījumu kontroli ārpus noteiktā darba laika vismaz 24 stundas iepriekš.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.