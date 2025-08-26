No septembra izmaiņas kultūrizglītībā: pedagogu algu pārvaldību nodod Kultūras ministrijai
No 1.septembra Kultūras ministrija (KM) no Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārņems valsts finansējuma pedagogu algām mākslas, mūzikas un dejas profesionālās ievirzes programmās pārvaldīšanu un uzraudzīšanu, otrdienas nolēma valdība.
2024.gadā ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos precizēts uzdevumu sadalījums starp KM un LNKC kultūras un radošo industriju izglītības jomā, tostarp nosakot, ka KM no 2025.gada 1.septembra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina un sadala valsts dotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību un privātām profesionālās izglītības iestādēm, kas īsteno mākslas, mūzikas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī nodrošina piešķirtās valsts dotācijas izlietojuma kontroli.
Ņemot vērā, ka LNKC dotāciju pedagogu darba samaksai ir aprēķinājis un piešķīris par laikposmu līdz 2025.gada 31.augustam, MK noteikumos iecerēts precizēt arī atskaišu iesniegšanas un valsts budžeta finansējuma atlikumu izmantošanas kārtību.
Lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanas nepārtrauktību un neveicinātu administratīvā sloga pieaugumu, izglītības iestādes dibinātājam pārskaitāmā valsts budžeta dotācija tiek samazināta par finansējuma atlikumu, ko izglītības iestādes dibinātājs ir norādījis pārskata ailē "Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām".
KM ieskatā tādējādi tiks nodrošināts finansējuma saņēmējiem skaidrs un saprotams normatīvais regulējums par to, kurai no iestādēm - LNKC vai KM - un par kuru periodu ir iesniedzami pārskati par finansējuma izlietojumu 2025.gadā.