Kadrs no video.
Šodien 15:12
Mirklis pirms traģēdijas - auto reģistrators fiksējis letālās avārijas brīdi Talsu novadā. VIDEO
Šorīt uz A10 šosejas notikusi smaga frontāla sadursme starp vieglo un kravas automašīnu. Bojā gājušas divas personas, kas atradās vieglajā auto.
Soctīkla "Facebook" lietotāja "Sadursme" rīcībā nonācis video no kravas automašīnas reģistratora, kurā redzams, ka vieglā automašīna atradās pretējā joslā un brauca frontāli pretī smagajam auto.
Kā norāda vērotāji, video liecina, ka tas neizskatījās pēc apdzīšanas manevra, jo ceļā nebija neviena cita transportlīdzekļa. Kāds bija šāda bīstama manevra iemesls - pagaidām nav skaidrs.
Jau vēstīts, ka otrdienas rītā Talsu novadā kravas un vieglās automašīnas sadursmē gājušas bojā divas personas.
Ceļu satiksmes negadījums noticis Talsu novadā, Ģibuļu pagastā. Pēc aculiecinieku teiktā, zem fūres atrodas vieglais auto, ziņoja "Facebook" konts "Sadursme". Negadījumā dzīvību zaudēja divas personas no vieglās automašīnas.