Krāšņā gājienā par dzīvniekiem aicinās aizliegt vistu sprostus Latvijā
Rīgā norisināsies šī gada lielākā dzīvnieku aizstāvības akcija – "Gājiens par dzīvniekiem 2025: brīvību vistām", aicinot likumdevējus aizliegt dējējvistu turēšanu sprostu sistēmās Latvijā.
Pulcēšanās gājienam sāksies plkst. 12.00 pie Rīgas Kongresu nama Kronvalda parkā, bet gājiens noslēgsies ap plkst. 13.30 Neatkarības laukumā pie Saeimas.
Gājienu sadarbībā ar citām Latvijas dzīvnieku aizstāvības organizācijām rīko biedrība "Dzīvnieku brīvība". Akcijas organizatori norāda, ka gājiens iecerēts kā krāšņs pasākums visai ģimenei, kurā valda pozitīvs noskaņojums un apņēmība kopīgiem spēkiem panākt būtiskas pārmaiņas tūkstošiem dzīvnieku, kuri šobrīd nīkst ieslodzīti šauros sprostos olu ražošanas industrijā Latvijā.
"Aicinām piedalīties gājienā par dzīvniekiem ikvienu! Mēs visi vēlamies dzīvot labestīgā un līdzjūtīgā sabiedrībā. Cilvēcība prasa mums aizstāvēt vājākos – tos, kuri netaisnīgi cieš un paši sevi nevar aizstāvēt. Dalība gājienā ir lieliska iespēja kopā ar domubiedriem iestāties par dzīvnieku aizsardzību un veicināt ietekmīgas likuma izmaiņas, kas atbrīvos no smagām ciešanām neskaitāmus dzīvniekus," pauž biedrības "Dzīvnieku brīvība" vadītāja Katrīna Krīgere.
Akcijas organizatori norāda, ka sprostu sistēmās dējējvistas ir spiestas visu mūžu stāvēt saspiestībā uz metāla režģiem, nespējot pat normāli pastaigāt vai izplest spārnus, jo katrai vistai sprostā atvēlēta vien nieka A4 formāta papīra lapas platība. Jau sen ir plaši pieejamas daudz humānākas olu ražošanas metodes, tāpēc šādai cietsirdībai pret dzīvniekiem mūsdienās nav nekāda attaisnojuma.
Tikmēr tiešsaistē prasību aizliegt dējējvistu sprostus Latvijā parakstījuši jau 30 tūkstoši cilvēku, petīcijā "Brīvību vistām" aicinot Saeimu par minimālo labturības standartu olu ražošanā noteikt vistu turēšanu kūtīs, nevis sprostos. Prasība tiek pamatota ar sabiedrības vairākuma interesi uz dzīvnieku aizsardzību un ar zinātniskiem pētījumiem, kas apliecina, ka vistu turēšana sprostos nenodrošina šo dzīvnieku fizioloģiskās un uzvedības vajadzības.
Aizliegumi turēt dējējvistas sprostos jau ir pieņemti vairākās valstīs pasaulē un Eiropā, piemēram, Austrijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Luksemburgā, Beļģijā, Slovēnijā. Savukārt Igaunijā vistu sprostu aizlieguma likumprojekts šobrīd jau ir saskaņots visās atbildīgajās ministrijās un drīz tiks skatīts Parlamentā.
2024. gadā Latvijā sprostu sistēmās mita ap 2,5 miljoni dējējvistu jeb aptuveni 70% no visām dējējvistām. Sprostu sistēmas vistu olu ražošanā Latvijā šobrīd vēl izmanto 5 uzņēmumi, no kuriem divi lielākie – "Balticovo" un "APF" – ir apņēmušies atteikties no sprostiem tuvāko gadu laikā.
Gājiena par dzīvniekiem plānotā norise:
- 12.00 Pulcēšanās gājienam un iespēja izvēlēties plakātu Kronvalda parkā.
- 12.30 Gājiena atklāšana: bungu un saukļu skandēšana, praktiska informācija dalībniekiem.
- 12.45 Gājiens caur kanālmalu, Bastejkalnu, Vecrīgu, Doma laukumu, gar Saeimu.
- 13.30 Gājiena noslēgums: beigu uzruna Neatkarības laukumā.