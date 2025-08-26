Pabeigta izmeklēšana kriminālprocesā pret futbola kluba bijušo menedžeri par seksuālu vardarbību pret bērniem
Šā gada 21. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas amatpersonas kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret 1983. gadā dzimušu vīrieti – kāda futbola kluba menedžeri, kurš tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret trim mazgadīgām personām, kas notika šā gada martā un aprīlī. Aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Kriminālprocess uzsākts šā gada 21. aprīlī, pamatojoties uz bērnu vecāku sniegtajām ziņām par to, ka ar viņu bērniem tika veiktas seksuāla rakstura darbības no futbola kluba menedžera puses. Nodarījums noticis viesnīcas numuriņā Spānijā no 17. aprīļa līdz 19. aprīlim, futbola kluba organizētā brauciena laikā.
21. aprīlī par minētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, Kriminālprocesa likuma 264. panta kārtībā, tika aizturēts 1983. gadā dzimis vīrietis, kuram piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vīrietis no 17. aprīļa līdz 19. aprīlim nakts laikā viesnīcas numuriņā, guļot vienā gultā ar mazgadīgiem zēniem un izmantojot bērnu uzticību viņam, kā komandas menedžerim, bija veicis seksuāla rakstura darbības ar diviem 2013. gadā dzimušiem zēniem, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo ķermeni. Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika atklāts vēl viens seksuālas vardarbības gadījums pret citu 2013. gadā dzimušo zēnu, kas notika šā gada martā Latvijā.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija rosināja prokuratūru saukt 1983. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par trim pabeigtiem sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem un par vienu sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma mēģinājumu saskaņā ar:
- Krimināllikuma 160. panta ceturto daļu par seksuāla rakstura darbību, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, kas izdarīta ar sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušo personu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli, uzticību un autoritāti – trīs atsevišķi noziedzīgi nodarījumi;
- Krimināllikuma 15. panta ceturto daļu un 160. panta ceturto daļu par mēģinājumu veikt seksuāla rakstura darbību, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, kas izdarīta ar sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušo personu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli, uzticību un autoritāti – viens atsevišķs noziedzīgs nodarījums.
Par minētiem noziegumiem personai, ja tā tiks atzīta par vainīgu, var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.