VIDEO: kā neraudāt, šo redzot? policists upē pamana somu, kas ņaud. Tajā kopā ar akmeņiem iebāzts mazs kaķēns
Vakar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieks laimīgas sagadīšanās dēļ pamanīja Daugavā iemestu somu, kurā atradās izmircis un novārdzis kaķis, un izglāba dzīvnieku no nāves. Likumsargi kaķi nogādāja veterinārajā klīnikā. Saistībā ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku uzsākts kriminālprocess, un Valsts policija skaidro personu, kas izdarījusi šo noziegumu.
Svētdien, 14. septembrī, ap pulksten 11 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes Atbalsta nodaļas vecākais speciālists no darba brīvajā laikā, vedot savus suņus pastaigā gar Daugavu, no ūdens puses izdzirdēja ņaudēšanu. Paveroties uz upi, dažus metrus no krasta viņš ieraudzīja somu, no kuras nāca minētā skaņa. Policists metās ūdenī. Atverot somu, no tās izlīda izmircis ruds kaķis. Jāpiemin, ka gan somas iekšpusē, gan uz tās bija salikti akmeņi. Policists uz notikuma vietu izsauca kolēģus no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes, kas izmirkušo un izbiedēto mājas mīluli nogādāja Dr. Beinerta veterinārajā klīnikā. Jāpiemin, ka dzīvnieks bija pārlieku tievs un novārdzis.
Policists, kurš izglāba dzīvnieku, pieļauj, ka viņam izdevās izdzīvot lielā mērā tāpēc, ka tonakt Daugavā bija ievērojami pazeminājies ūdens līmenis.
Valsts policijā saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 1. daļas – par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kā rezultātā tas sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz trim gadiem.
Likumsargi šobrīd skaidro personu, kas ir izdarījusi šo noziegumu. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kuram ir izmeklēšanā noderīga informācija, zvanot pa tālruņa numuru 20269020 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu: vitalijs.januskevics@riga.vp.gov.lv.
Šobrīd policijā ir pieteikusies sieviete, kura pēc dzīvnieka veselības stāvokļa stabilizēšanās ir piekritusi uzņemties rūpes par mājas mīluli.