Brūsa Villisa sieva Emma Heminga nāk klajā ar emocionālu atzīšanos par šķiršanos
Brūsa Villisa sieva Emma Heminga atklājusi, ka pirms vīra demences diagnozes bija apsvērusi šķiršanos, jo viņš bija mainījies un abu kopīgās vērtības vairs nesaskanēja.
Filmas “Cietais rieksts” zvaigznei Brūsam Villisam (70) 2022. gadā konstatēja afāziju, bet gadu vēlāk frontotemporālo demenci. Kopš tā laika viņa sieva Emma Heminga (47), ar kuru aktieris laulībā ir jau sešpadsmit gadus, kļuva par vīra aprūpētāju. Savā jaunajā grāmatā “Neparastais ceļojums: cerības un jēgas atrašana aprūpētāja ceļā” (“The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path”) viņa apraksta šo pieredzi.
Bijusī modele atklāti stāsta, kā Brūsa slimība ietekmējusi viņas dzīvi. Grāmatā viņa apraksta laiku kopš 2023. gada, kad ģimene publiski paziņoja par aktiera neārstējamo diagnozi. Tagad Emma raidieraksta “The Oprah Podcast” epizodē dalījusies ar jaunāko informāciju par Brūsa stāvokli, kā arī atklājusi, ka pirms diagnozes bija apsvērusi šķiršanos.
Emma stāsta, ka, lai gan Brūss joprojām runā, viņa teiktais vairs nav loģisks, tomēr viņš ir “ļoti klātesošs šeit un tagad”.
“Ņemot vērā visu, es domāju, ka viņš jūtas labi,” sacīja Emma, taču piebilda: “Viņa smadzenes mirst, un to vērot ir traumatiski.”
Emma sāka manīt, ka kaut kas nav kārtībā, kad Brūsam atgriezās bērnībā piedzīvotā stostīšanās, un viņu laulībā iezagās nesaskaņas. “Mums vairs nesaskanēja par jautājumiem, kur agrāk bijām vienoti,” viņa sacīja. “Mūsu vērtības vairs nesakrita.”
“Jā, pavisam noteikti es domāju par šķiršanos,” atzina Emma. “Es nesapratu, kā mūsu attiecības, kas šķita tik ciešas, pēkšņi sāka brukt.” Grūtības turpinājušās vairākus gadus, līdz intuīcija likusi doties pie ārstiem.
“Es biju dusmīga uz viņu. Nesapratu, kas notiek, kāpēc mūsu sarunas nevedas. Mums vairs nesaskanēja, un es nezināju, kāpēc. Viņš pats vairs nekur neiesaistījās, un es tiešām apsvēru šķiršanos,” viņa stāstīja.
Brūss Villiss kaislīgi skūpsta sievu pirmizrādes vakarā
Emma paskaidroja, ka pirms slimības Brūss bija ļoti cēlsirdīgs un tieši tāds vīrs, par kādu viņa varējusi sapņot. “Viņš vienmēr bērnus lika pirmajā vietā, un es arī šodien raugos uz pasauli caur šo prizmu,” piebilda Emma.
Kad raidījuma vadītāja Opra Vinfrija pajautāja, vai Brūss saprata savu diagnozi 2022. gadā, kad ārsta kabinetā viņiem tika paziņota smagā vēsts, Emma atbildēja: “Es tā nedomāju. Manuprāt viņš līdz galam neaptvēra, un par to esmu pateicīga.”
Fakts, ka laulāto aprūpētāji mirst par 63% biežāk nekā cilvēki, kas nav neiesaistās aprūpē, lika Emmai saprast – viņai nepieciešama palīdzība no malas, lai tiktu galā ar Brūsa stāvokļa pasliktināšanos.
“Tas bija satraucoši, tas mani atmodināja. Es nodomāju: mani bērni nedrīkst zaudēt abus vecākus,” viņa sacīja.
Brūss Villiss un viņa ģimene
Bērnu dēļ Emma nesen pieņēmusi lēmumu, ka Brūsam un ģimenei būs labāk, ja aktieris vairs nedzīvos savās mājās, bet “otrajā mājā”, kur par viņu nepārtraukti rūpējas cilvēku komanda un tajā pašā laikā viņš būs netālu no saviem vistuvākajiem. Sarunā ar Daienu Sojeru Emma paskaidroja savu lēmumu: “Pirmkārt un galvenokārt, es zinu, ka Brūss pats to būtu vēlējies mūsu meitām. Viņš negribētu, lai viņas dzīvotu mājās, kas vairāk pielāgotas viņa vajadzībām, nevis meiteņu.”
Cilvēkiem ar frontotemporālo demenci troksnis rada satraukumu, un pirms tam Emmai bija jārūpējas, lai ģimene uzvestos klusi un viņa arī pārtrauca viesu uzņemšanu mājās. Tagad Brūss ir pārvietots uz māju, kur viņam ir pieejama aprūpe visu diennakti.