VIDEO: Rīgas satiksmes autobusi neiztur spēcīgo lietu - kāds pasažieris nofilmē neparastu situāciju
Otrdien, 26. augustā, Rīgā kāds pasažieris nofilmēja neparastu situāciju: pilsētas autobusā ilgstoša lietus dēļ sāka tecēt jumts.
Ar no griestiem pilošo ūdeni pasažieriem nācās samierināties tieši brauciena laikā.
Kā ziņots, pagājušajā naktī nelabvēlīgie laikapstākļi īpaši spēcīgi skāra galvaspilsētu. Atsevišķos rajonos novērota krusa, bet pērkona negaiss bijis ar skaļiem dārdiem un zibeņiem.
Sinoptiķis Toms Bricis sociālajos tīklos skaidroja, ka pērkona negaiss visvairāk skāra tieši Rīgu, Jūrmalu un to apkārtni. Pēc viņa teiktā, nelabvēlīgo laikapstākļu attīstību lielā mērā izskaidro siltie Rīgas jūras līča ūdeņi.
Ziemeļu un ziemeļrietumu vēji atnes uz reģionu vēsākas gaisa masas, bet, tām virzoties pāri līcim, mākoņi piesātinās ar mitrumu un siltumu. Rezultātā vislielāko spēku negaisi sasniedz tieši līča dienvidu daļā un tālāk uz sauszemes - tieši tur, kur atrodas Rīga un Jūrmala.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem otrdien visā valstī turpināsies lietus. Sagaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāmas stipras un pat ļoti stipras lietusgāzes ar pērkona negaisu.