Otrdienas rītā Talsu novadā kravas un vieglās automašīnas sadursmē gājušas bojā divas personas..
Sabiedrība
Šodien 09:53
Talsu novadā notikusi smaga avārija, dzīvību zaudējuši divi cilvēki
Otrdienas rītā Talsu novadā kravas un vieglās automašīnas sadursmē gājušas bojā divas personas.
Ceļu satiksmes negadījums noticis Talsu novadā, Ģibuļu pagastā. Pēc aculiecinieku teiktā, zem fūres atrodas vieglais auto, ziņo "Facebook" konts "Sadursme". Kā arī tas, ka negadījuma vietā šobrīd strādā mediķi, ugunsdzēsēji un policija. Negadījumā dzīvību zaudēja divas personas no vieglās automašīnas.
Satiksme negadījuma vietā uz Ventspils šosejas šobrīd iespējama pa vienu joslu. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus.