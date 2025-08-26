Banka Latvijā paziņojusi klientiem, ka viņu nākotnes pensijas pieaugs par desmitiem tūkstošu eiro
No 1. augusta "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ievērojami samazina komisijas maksas pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem - līdz pat 30%. Izmaiņas notiek, stājoties spēkā grozījumiem Valsts fondēto pensiju shēmu likumā, kas paredz dalībniekiem labvēlīgāku komisiju aprēķina kārtību.
"Swedbank" pensiju plāniem šīs izmaiņas nozīmē pastāvīgas komisijas samazinājumu no līdzšinējiem 0,41% līdz 0,27% - 0,30%, padarot tos par vieniem no konkurētspējīgākajiem tirgū, liecina bankas publiskotā informācija.
"Zemākas komisijas nozīmē vairāk līdzekļu klientu uzkrājumos - katrs ietaupītais eiro tiek ieguldīts, veicinot kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Arī neliela atšķirība, piemēram, 0,2% zemāka komisija, var nodrošināt par 3 - 5% lielāku pensijas kapitālu 30 gadu laikā," norāda Anželika Dobrovoļska, "Swedbank" Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja.
Likuma izmaiņas nosaka - jo lielāks ir pensiju 2. līmeņa pārvaldnieks, jo zemākas komisijas tas drīkst piemērot. Tādēļ klientiem ir īpaši svarīgi izvērtēt pārvaldnieka mērogu un faktiski piemērotās komisijas.
Dobrovoļska uzsver, ka šāds solis sabiedrības labā stiprina uzticību pensiju 2. līmenim: "Zemākas komisijas ir skaidrs signāls - nauda strādā cilvēku labā. Tas veicina lielāku iesaisti un uzticēšanos pensiju 2. līmenim kā būtiskai daļai no nākotnes ienākumiem, Turklāt mūsdienu ieguldījumu pārvaldīšanas pieeja ļauj gudri apvienot gan aktīvo, gan pasīvo pārvaldīšanu, saglabājot kvalitāti un starptautisko diversifikāciju, vienlaikus samazinot izmaksas."