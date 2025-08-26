Elizabete Adele Stauža un Paula Ķimene.
112
Šodien 08:19
Policija meklē divas bezvēsts prombūtnē esošas pusaudzes
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. gadā dzimušo Elizabeti Adeli Staužu un 2012. gadā dzimušo Paulu Ķimeni.
Jaunietes šā gada 25. augustā ap pulksten 14.30 izgāja no savas dzīvesvietas Bauskas novadā, Iecavā, Tirgus ielā un līdz šim brīdim nav atgriezušās.
Elizabetes pazīmes: ap 170 cm, mugurā bija gaišas bikses džinsu, tumša jaka, Nike apavi, tumši sarkani mati.
Paulas pazīmes: augums ap 170 cm, tumši brūni mati, mugurā bija tumša jaka, tumšas bikses, “Puma” apavi.
Valsts policija aicina aplūkot attēlus ar jaunietēm un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņu iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.