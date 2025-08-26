Lietavu appludinātā Rīga: ielās strādā astoņas ūdens atsūknēšanas mašīnas. VIDEO;FOTO
Šodien, 26. augustā, kāda sieviete Jauns.lv atsūtījusi video, kurā redzams, ka Imantā plosās spēcīgas pērkona lietusgāzes un krīt krusa. Sekojam līdzi arī notikumiem citur Latvijā.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi ziņo, ka šodien no plkst. 13.00 lielā daļā Latvijas teritorijas spēkā būs oranžās pakāpes brīdinājums!
Pēcpusdienā daudzviet gaidāmas ļoti stipras pērkona lietusgāzes un lielgraudu krusa. ZA/A vējš negaisa laikā brāzmās lokāli var sasniegt 25-27 m/s.
Rīgas centrā ielas applūdušas. Ielās strādā astoņas ūdens atsūknēšanas automašīnas. Prioritāri mašīnas tiek sūtītas uz vietām, kur peļķu dēļ transportlīdzekļu satiksme ir apgrūtinoša, un par kurām ir saņemti ziņojumi. Otrdien līdz plkst.8 saņemta informācija arī par vienu applūdušu sabiedriskā transporta sliežu ceļa posmu.
Pašvaldībā atgādina, ka stipru un intensīvu nokrišņu laikā lietusūdens kanalizācijas sistēma nespēj acumirklī novadīt visu ūdens apjomu, tādēļ tas aizplūst pakāpeniski.
Rīgā spēcīgās lietusgāzes un pērkona negaiss
26. augustā Rīgā spēcīgās lietusgāzes un pērkona negaiss.
Meteoroloģijas entuziasts Martins Bergšteins tviterī raksta, ka aizvadītajā naktī un šorīt līdz ar ziemeļrietumu vēju pāri Rīgas līcim plūstošais vēsais gaiss aktivizējis līča efektu - virs siltajiem ūdeņiem aktīvi veidojas gubu mākoņi, kas pa vējam, vienā joslā, ilgstoši skar nelielu teritoriju.
Tā rezultātā Rīgā līdz plkst.8 nolijuši 41,5 milimetri nokrišņu jeb puse augusta normas. Pēdējo 12 stundu laikā reģistrēti 1520 zibeņi. Līča efekta process šodien vēl turpināsies, bet līdz vakaram sāks pierimt un nokrišņi pakāpeniski mitēsies.
Kā ziņots, šodien no rīta un priekšpusdienā valsts rietumu un centrālos rajonus turpinās šķērsot jauni nokrišņu mākoņi, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, lokāli arī pērkona negaiss.
Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, daudzviet tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām - stipras, dažviet pat ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un negaisa laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 17 grādu robežās.
Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, tomēr palaikam gaidāms lietus, no rīta - arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.