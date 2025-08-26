Ir augusts, bet pie "Rīgas siltuma" jau uzsnidzis "pirmais sniegs"
Negaidīts pārsteigums Rīgā – Kandavas ielā pie "Rīgas siltuma" ēkas uzsnidzis sniegs!
"Rīgas siltums" sociālajā tīklā "X" publicējis ierakstu, ka pie viņu ēkas redzams sniegs. Uzņēmums raksta: "Šis ir skaidrs signāls, ka rudens tuvojas straujāk nekā ierasts un nav par agru padomāt par siltumu mājās un darba vietās.”
Pirmais sniegs Rīgā – Kandavas ielā! ❄️— RĪGAS SILTUMS (@RSiltums) August 26, 2025
Lai gan vēl ir augusts, daba mūs pārsteidz ar neparastu skatu – sniega segu jau redzam Rīgas ielās. Šis ir skaidrs signāls, ka rudens tuvojas straujāk nekā ierasts, un nav par agru padomāt par siltumu mājās un darba vietās. pic.twitter.com/OWzKmAxQ2A
Tikmēr jau ziņots, ka Imantā krīt krusa. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi vēsta, ka šodien no plkst. 13.00 lielā daļā Latvijas teritorijas spēkā būs oranžās pakāpes brīdinājums! Pēcpusdienā daudzviet gaidāmas ļoti stipras pērkona lietusgāzes un lielgraudu krusa. ZA/A vējš negaisa laikā brāzmās lokāli var sasniegt 25-27 m/s.