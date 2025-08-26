Ir augusts, bet pie "Rīgas siltuma" jau uzsnidzis "pirmais sniegs"
foto: Ekrānuzņēmums no "X" (@RSiltums)
Negaidīts pārsteigums Rīgā – Kandavas ielā pie "Rīgas siltuma" ēkas uzsnidzis sniegs.
Zanda Rītuma

Jauns.lv

Negaidīts pārsteigums Rīgā – Kandavas ielā pie "Rīgas siltuma" ēkas uzsnidzis sniegs!

"Rīgas siltums" sociālajā tīklā "X" publicējis ierakstu, ka pie viņu ēkas redzams sniegs. Uzņēmums raksta: "Šis ir skaidrs signāls, ka rudens tuvojas straujāk nekā ierasts un nav par agru padomāt par siltumu mājās un darba vietās.”

Tikmēr jau ziņots, ka Imantā krīt krusa. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi vēsta, ka šodien no plkst. 13.00 lielā daļā Latvijas teritorijas spēkā būs oranžās pakāpes brīdinājums! Pēcpusdienā daudzviet gaidāmas ļoti stipras pērkona lietusgāzes un lielgraudu krusa. ZA/A vējš negaisa laikā brāzmās lokāli var sasniegt 25-27 m/s.

