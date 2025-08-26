Sabiedrība
Šodien 08:09
"Imantā apokalipse!" Sieviete iemūžina skarbos laikapstākļus. VIDEO
Šodien, 26. augustā, kāda sieviete Jauns.lv atsūtījusi video, kurā redzams, ka Imantā plosās spēcīgas pērkona lietusgāzes un krīt krusa.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi prognozē, ka otrdien visā valstī turpinās līt.
Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, daudzviet tie atnesīs īslaicīgu lietu, vietām - stipras, dažviet pat ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un negaisa laikā tas būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +13...+17 grādu robežās.
Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, tomēr palaikam gaidāms lietus, no rīta - arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaiss iesils līdz vien +14...+16 grādiem